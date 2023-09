Incendio sul Monte Serra, denunciato il presunto responsabile

Buti (Pisa), 25 settembre 2023 – È stato individuato e denunciato il presunto responsabile dell'incendio che ha mandato in fumo circa 30 ettari di area boschiva sul Monte Serra proprio nel giorno del quinto anniversario del grande rogo che nel 2018 per giorni tenne con il fiato sospeso migliaia di cittadini e incenerì migliaia di ettari di bosco.

Si tratta di un uomo che ieri stava bruciando materiale vegetale nel suo oliveto nonostante i divieti prorogati nei giorni scorsi: ora dovrà rispondere di incendio colposo.

L'uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri forestali, non solo non ha rispettato il divieto ma non avrebbe neppure adottato le necessarie e minime condotte di prudenza per scongiurare il rischio di propagazione delle fiamme che, alimentate dalle raffiche di vento piuttosto sostenute presenti in zona, hanno spinto rapidamente l'incendio verso la sommità del monte richiedendo l'intervento per tutta la giornata di mezzi aerei e decine di vigili del fuoco e volontari che sono riusciti a spegnerlo dopo molte ore.