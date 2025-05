Ladri alla tabaccheria: via le sigarette, poi l’allarme

Pochi minuti dopo le una di notte, è risuonato l’allarme. "Hanno usato il piede di porco", conferma il fabbro intervenuto ieri mattina alla tabaccheria di via Oratoio. Porta scassinata e sigarette portate via. Ma il forte rumore dell’allarme ha poi fatto fuggire il ladro. Si pensa che abbia agito insieme a qualcun altro. Il proprietario è stato avvisato dalle guardie private che hanno chiamato anche la polizia di Stato. "Erano le una e 8 minuti – afferma – Tutto è successo in pochi minuti: è la prima volta in 18 anni. Hanno portato via le sigarette ma non hanno fatto in tempo a prendere altro". Evidentemente sono stati interrotti. "Chissà che cosa cercavano", si chiede il titolare dell’attività. Non hanno toccato altro: né i gratta e vinci, né altri prodotti.

"C’erano 4 mandate – aggiunge – E una seconda porta-griglia protettiva". "Negli ultimi tempi sembra siano stati presi di mira i tabacchi", spiega il fabbro. Importante il danno.

"Ho sentito come spostare qualcosa – racconta una vicina – Ma non di più. A quell’ora non sapevo dire che cosa fosse quel rumore. Ho saputo solo stamattina quello che era successo".

Di "ennesimo atto criminoso" si parla dal comitato di Oratoio che invoca nuovamente un sistema di videosorveglianza. "Sono state promesse delle telecamere ma, ad oggi, non ci sono ancora i fondi da stanziare per la loro installazione. Inoltre, le telecamere previste saranno per la lettura targhe e in punti non strategici per coadiuvare eventuali indagini in caso di eventi criminosi".

Quindi, l’appello: "Il Comitato di quartiere Oratoio-Riglione e i cittadini dei due quartieri hanno chiesto a gran voce maggiore sicurezza e maggiore presenza delle forze dell’ordine, anche con un corteo molto partecipato".

Poi la critica dura all’amministrazione: "Questa è periferia. E in periferia si va a farsi vedere per tagliare nastri e stringere mani in campagna elettorale".

Nella notte, è stata svaligiata anche l’Antica Tabaccheria Iqos Store di Ponte a Egola di San Miniato che ieri è rimasta chiusa per il conteggio dei danni. Gli scaffali sono stati svuotati.

Antonia Casini