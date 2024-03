Scoppia incendio in un’abitazione, muoiono due donne

Vicopisano (Pisa) 7 marzo 2024 - Due donne sono morte stanotte a San Giovanni alla Vena nel Comune di Vicopisano per un incendio che è divampato in una abitazione. Si tratta di una donna ultranovantenne e della sua badante ucraina 64enne, forse colte nel sonno. Sul posto i vigili del fuoco e i mezzi del 118 ma per le due donne non c'è stato niente da fare.

Incendio in un'abitazione, due vittime. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri (Foto Del Punta /Valtriani)

Sulle cause sono in corso accertamenti anche da parte dei carabinieri ma pare che l'origine del rogo sia elettrica, forse la prolunga di una stufetta. Le due donne hanno respirato molto fumo. Cordoglio della comunità di Vico.