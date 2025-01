Incendio a Calci, domate le fiamme sul Monte Serra

Calci (Pisa), 14 gennaio 2025 - È stato domato l’incendio a Calci, in località Cecchetto. Le fiamme erano scaturite nel tardo pomeriggio e le forti raffiche di vento avevano inizialmente complicato le operazioni di spegnimento, destando preoccupazione per un possibile aggravarsi della situazione.

La zona interessata dal rogo era già stata colpita dal devastante incendio del 2018.

I Gruppi Volontari Antincendio di Calci sono intervenuti fin da subito, con la sala operativa di protezione civile che era stata attivata per coordinare l'intervento. Sono ora in corsa le operazioni di bonifica da parte dei volontari, mentre sul posto era presente anche il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti che aveva già rassicurato, nelle ore precedenti, su un “contenimento in atto” del rogo. Mercoledì invece verrà perimetrata l’area interessata dal rogo.