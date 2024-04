Inaugurata panchina arancione: "per un futuro senza violenza"

Un colore che richiama la vita e la rinascita: è arancione la panchina inaugurata ieri mattina nell’area fitness del Viale delle Piagge, a Pisa. Presenti all’evento l’assessore alle pari opportunità del Comune, Gabriella Porcaro, e la presidente dell’associazione Inner Wheel, Isabella Fanti.

"La seduta posta sul viale – ha dichiarato l’assessore alle pari opportunità, Gabriella Porcaro - a causa delle intemperie, presentava segni di usura ed aveva perso la sua tonalità originaria arancione che è il colore scelto dall’Onu a simboleggiare un futuro senza la violenza di genere, ripreso visivamente in tutto il mondo anche dall’associazione femminile Inner Wheel.

Di qui la volontà di restaurarla per restituirla alla comunità, diffondendo un messaggio nel segno di ricordo delle vittime della violenza sulle donne e nel segno del dialogo fra persone. L’iniziativa è inserita dall’assessorato alle Pari Opportunità nel cartellone del Marzo delle Donne è stata promossa insieme a Inner Wheel, che ringraziamo anche per il forte impegno sociale che si assume per la diffusione di un importante messaggio alla comunità".

La presidente Fanti ha sottolineato l’importanza di questi momenti per ricordare che la violenza sulle donne assume molteplici aspetti. "Vogliamo schierarci contro la violenza fisica, psichica e morale – spiega – che affligge le donne, che spesso hanno bisogno di un momento di riflessione per poter elaborare e denunciare quello che subiscono, speriamo che possano farlo magari proprio su questa panchina".

Alessandra Alderigi