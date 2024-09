Inaugurata a Vicopisano la mostra di opere grafiche di Aldo Sussi

Vicopisano, 24 settembre 2024 - In occasione delle Celebrazioni Micaeliche Vicaresi, promosse dal Gruppo Culturale Ippolito Rosellini APS, e con il Patrocinio della Città di Vicopisano e della Comunità del Bosco del Monte Pisano, si inaugura a Vicopisano una interessante mostra di opere grafiche dell'artista Aldo Sussi. L'esposizione, che ha come titolo "Vicopisano una gemma sulla Via Sacra Micaelica nelle immagini di architettura e di urbanistica medievale raccolte da Aldo Sussi e Francesco Peschi" è il frutto di un grande lavoro di squadra che Sussi e Peschi conducono da lungo tempo sulle bellezze del Valdarno. Francesco Peschi documenta fotograficamente le emergenze del Patrimonio e Aldo Sussi le trasforma in opere grafiche che conducono lo spettatore in un panorama di immagini ampie di architetture e paesaggio, per poi presentargli particolari decorativi sia esterni che interni alle costruzioni e ai monumenti.

Il Vernissage della mostra, ospitata nel Salone del Tormento del Palazzo Pretorio nella Rocca del Brunelleschi, si terrà il prossimo venerdì 27 settembre alle ore 17 alla presenza dei due creatori e con l'intervento del professor Giovanni Ranieri Fascetti che illustrerà la storia della Linea Sacra Micaelica e il sorgere, su questa Linea, di un centro di grande spiritualità, il Castello di Vicopisano. La mostra sarà visitabile a ingresso libero il sabato pomeriggio dalle ore 15.30 alle 18.30, la domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.30.

Le Celebrazioni Micaeliche Vicaresi culmineranno alle ore 18 di domenica 29, festa dell'Arcangelo, con la vestizione dei nuovi Cavalieri dell'Ordine di San Michele sulla spianata dei soldati della Rocca del Brunelleschi ad opera del Gran Maestro dell'Ordine Alberto Passerotti.

Il Gruppo Culturale Ippolito Rosellini è un simbolo di Vicopisano. Fondato nel 1980 è ancora oggi, sotto la guida del presidente, professor Giovanni Ranieri Fascetti, un sinonimo di studio, promozione, tutela del Patrimonio e valorizzazione dell'impegno culturale giovanile sotto la Rocca di Caprona. Il gruppo vive di risorse proprie, non riceve contributi pubblici, ed è fieramente democratico nell'idea che la Conoscenza, fonte di progresso e benessere sia un bene comune.