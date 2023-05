In tre con carte di identità false Denunciati dalla polizia al Galilei

PISA

Somali. Con passaporto regolare italiano di tipo D, cioè per motivi familiari. E carta di identità belga falsa. Sono stati arrestati dalla polizia all’aeroporto Galilei e poi subito rimessi in libertà su disposizione del pubblico ministero e denunciati a piedi lebero. E’ successo ieri mattina all’aeroscalo cittadino durante i normali controlli agli imbarchi. I tre somali volevano salire sul volo per Dublino. Per loro, come per tutti gli altri passeggeri, sono stati effettuati i controlli nelle varie fasi prima dell’imbarco. I passaporti sono risultati tutti regolari. Come detto, tutti italiani di tipo D, cioè i tre erano nel nostro Paese per motivi familiari e regolari. Una volta arrivati al gate, cioè all’ultimo controllo prima dell’imbarco, i tre hanno esibito carte di identità belghe che gli agenti della Polaria hanno scoperto essere false.