"In tavola i sapori del territorio" E’ Banchi di Gusto sotto le "Logge"

Una vetrina di eccellenza nella preziosa cornice di Logge dei Banchi per un viaggio straordinario tra i sapori del territorio. E’ "Banchi di Gusto", una tradizione tutta pisana giunta alla 12esima edizione, in corso fino a questa sera. L’evento è stato organizzato dal Consorzio Toscana Sapori e dalla Cna in collaborazione con il Comune di Pisa, Terre di Pisa, Food & Wine Toscana Sapori e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. Cioccolato, panificazione e lievitazione sono i temi di quest’anno: uova di cioccolato, schiacciata pasquale, pane e focacce. Un mondo con "le mani in pasta" che affascina grandi e piccini tra stand e dimostrazioni live. Infatti anche quest’anno, vede il coinvolgimento di chef importanti che valorizzeranno, attraverso gli show cooking, i prodotti presenti nei 20 stand. Spazio anche alla solidarietà con lo stand "Il sorriso di Andrea", associazione impegnata a donare un sorriso ai piccoli pazienti oncologici: il ricavato delle uova di Pasqua infatti sarà devoluto a questa importante causa.

"Parliamo di filiera corta, di prodotti di eccellenza e di un nuovo modo di far turismo che fa leva sui tesori del nostro territorio - ha dichiarato il direttore generale Cna Pisa, Giuseppe Sardu -. Per Cna significa promuovere le eccellenze e far sentire la nostra vicinanza agli associati". Oggi si parte alle 10 con la degustazione dei prodotti e la vendita diretta. Dalle 15.30 alle 17.30, laboratorio di panificazione con Stefano Bernardeschi, presidente CNA Panificatori Pisa e titolare de Bernardeschi il fornaio e Santiago Rodriguez del Panificio Santa Cruz. "Un laboratorio a tema lievito madre dove mostreranno il procedimento di produzione delle colombe pasquali", spiega Sabrina Perondi, coordinatrice sindacale Cna agroalimentare Pisa e curatrice dell’evento. Dalle 18 alle 19 sarà la volta del tanto atteso show cooking dello chef Daniele Fagiolini dell’Antico Ristoro Le Colombaie. "Una sinergia importante tra produttori e ristoratori - conclude Nicola Micheletti, presidente Cna Ristorazione Toscana - che ci consente di portare quotidianamente in tavola i sapori del territorio".

Ilaria Vallerini