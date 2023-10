In sella! Pomeriggio rombante per i nonni della Rsa di Calambrone

Una “giardinomerenda” da sogno per i residenti della struttura pisana che hanno provato l’ebrezza della velocità in prima persona e ascoltato i racconti del Club, tra foto di viaggi, raduni e aneddoti di ogni tipo

Un pomeriggio indimenticabile tutto dedicato ai motori per i nonni della RSA ‘Madonna della Fiducia’ di Calambrone (PI) che hanno ricevuto la visita del Club Marinai Motociclisti e dei loro ‘bolidi’ direttamente nella struttura pisana, gestita da cooperativa sociale elleuno, in una speciale “giardinomerenda”.

I nonni e tutti gli ospiti presenti per l’occasione hanno potuto non solo osservare da vicino i potenti mezzi dei Marinai Motociclisti, ascoltare il rombo dei motori e il suono dei clacson, ma anche godersi un giro in moto per il quartiere accompagnati dagli esperti piloti per provare in prima persona l’ebrezza della velocità. A coronamento di ore ricche di emozione, gli invitati hanno potuto gustare una squisita merenda preparata dalla cuoca Ilaria, che ha deliziato i palati di tutti mentre la giornata proseguiva con un bel momento di socialità e interazione tra i nonni e i motociclisti, che hanno scambiato racconti, ricordi e curiosità con i residenti della struttura, mostrando loro anche tante foto di viaggi e raduni passati. Il Club Marinai Motociclisti ha infine voluto chiudere in bellezza, accendendo per un’ultima volta in giardino i motori per salutare i nonni della RSA con il potente rombo dei propri bolidi, omaggiando tutti coloro che hanno partecipato a questo evento unico e indimenticabile.