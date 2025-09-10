In marcia per la legalità con un ricordo a Pupetto

Cascina (PI), 10 settembre 2025 – Sport, legalità e senso di comunità si uniscono in un pomeriggio, quello di sabato 13 settembre, che vede Cascina al centro dell’attenzione con la “Marcia della Legalità” e il taglio del nastro dell’area in Canniccia intitolata a Pupetto. “Sarà un sabato denso di iniziative sul territorio – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –, con la marcia della legalità che ritorna dopo alcuni anni di pausa e il taglio del nastro dell’area in Canniccia. Un sabato di metà settembre dai tanti appuntamenti nel segno dell’intrattenimento ricreativo e dell’impegno, perché c’è lo sport declinato nel segno della legalità con la marcia e lo sport declinato nel segno dell’associazionismo perché l’area è stata adottata da un’associazione e riportata alla fruibilità nei mesi scorsi”.

Ad organizzare la marcia sono stati l’assessora Francesca Mori e il Gruppo Podistico La Verru’a. “Essendo sia assessora allo sport che alla Legalità – ha aggiunto Francesca Mori – abbiamo messo insieme le due deleghe e abbiamo deciso di riportare a Cascina la Marcia della Legalità, che è un momento sportivo ma anche di riflessione sul tema della legalità e della trasparenza. L’esigenza di riproporre questo evento nasce dal fatto che sul nostro territorio per troppo tempo non si è parlato della legalità ed è vero che la legalità si fa con i fatti: noi come istituzioni cerchiamo sempre di essere trasparenti, però bisogna fare anche cultura della legalità. A volte fare semplicemente dei convegni rischia di essere un po’ restrittivo e di arrivare solo a una nicchia di persone: sicuramente una marcia, che è un evento sportivo e quindi anche divertente, riesce ad unire una giornata piacevole a qualcosa di più impegnativo e più serio”.

La Marcia della Legalità si inserisce all’interno del cartellone del Trofeo delle Tre Province, una corsa podistica non competitiva aperta a tutti. “È una marcia podistica ludico-motoria – ha sottolineato Giovanni Minervini, presidente del Gruppo Podistico La Verru’a – che fa parte del Trofeo Pisano e del Trofeo delle Tre Province. La corsa riprende quest’anno e siamo stati contenti che il Comune ci abbia interpellato per ripristinare questa manifestazione interrotta nel 2016 perché al momento, al tempo, la sindaca ci disse che non era d’accordo per fare una festa della Marcia della Legalità. La legalità è di tutti, appartiene a tutti i cittadini che rispettano le istituzioni”.

Il ritrovo alle 15.30 sul Corso Matteotti, con partenza alle 16: tre i percorsi individuati da due, cinque e dieci chilometri. “Sono percorsi lineari – ha concluso Minervini –, nei territori del Comune: non andremo sull’argine, ma faremo conoscere posti diversi alle persone che parteciperanno. Abbiamo già avuto diverse iscrizioni, la gente è interessata a camminare, a correre, a passeggiare: è importante muoversi e noi ce la mettiamo tutta per poter aiutare e promuovere questo tipo di manifestazione”. Per iscrizioni 389.8867376 o [email protected]: previsti premi per tutti i partecipanti.