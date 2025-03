In guardia dalle truffe. Incontri per i pensionati

Due iniziative per proteggere gli anziani dalle truffe grazie anche alla conoscenza della tecnologia. È questo l’obiettivo di Fipac Pisa, il sindacato dei pensionati di Confesercenti, che ha in programma due corsi completamente gratuiti per la protezione e la conoscenza delle persone anziane. La prima che mira alla digitalizzazione migliorando la conoscenza degli strumenti informatici, compresi cellulari di ultima generazione e notebook e la seconda è un incontro per difendersi dalle truffe. Le iniziative, illustrate dalla presidente Giuseppina Lotti e dal consigliere delegato Tiziano Taccola, mirano a "tutelare le persone di una certà età dal pericolo delle truffe sia reali che digitali, contribuendo sia a promuovere una prima formazione sulle conoscenze essenziali per l’utilizzo dei servizi e tecnologie attraverso cellulari o computer, sia a scovare i malintenzionati prima che compiano le loro azioni criminali"."Dopo gli ultimi impegni - spiegano i vertici di Fipac Pisa - abbiamo rivolto la nostra attenzione alla digitalizzazione informatica, in particolare verso coloro che non hanno molta dimestichezza con i nuovi strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione ormai quotidianamente". Il corso si terrà nella sede Confesercenti Pisa in via Meucci 1/E a Ospedaletto, avrà cadenza settimanale e sarà articolato su 5 lezioni di una durata di circa 2 ore. Per informazioni e iscrizioni i numeri da contattare sono 320 244 6140 oppure 349 600 1887. Altro appuntamento già messo in calendario dalla Fipac è poi un convegno dedicato alle truffe agli anziani, previsto il 9 aprile alle 10 presso la sede della Pubblica Assistenza di Pisa in via Bargagna. Ancora i vertici pisani della Fipac: "Abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa perché ci siamo sentiti in dovere di far qualcosa per gli anziani, che ogni giorno ci raccontano la loro paura; per non parlare di coloro che vengono truffati ma, per timore, decidono di non raccontarlo neanche ai loro familiari. Oggi tanti anziani sono soli in casa, e anche per soffrire meno la solitudine capita che facciano entrare i truffatori. Chi truffa non si vergogna di niente: le scuse vanno dal dover controllare il contatore del gas a segnalazioni su eventuali incidenti ai figli. In questa nostra iniziativa esperti cercheranno di spiegare come prevenire le truffe e come stare in guardia".