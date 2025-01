In forma dopo le feste: "Mele e tisane spezza-fame e mezz’ora a passo svelto"

di Mario Ferrari

PISA

"Per evitare di mangiare anche l’uva dalla carta da parati il rimedio migliore sono le tisane spezzafame". La grande abbuffata delle feste natalizie è alle spalle e bisogna tornare a fare i conti, oltre che con la routine di tutti i giorni, anche con la bilancia. Ciro Vestita, medico nutrizionista e ospite ogni mercoledì mattina della rubrica di Rai 1 "Uno Mattina" e domenica di "Linea Verde", suggerisce le tisane spezzafame: il modo migliore per "perdere quei 2-3kg che si prendono con le vacanze natalizie e che si localizzano soprattutto sull’addome".

Professore, di cosa si tratta? "Sono tisane di vari tipi come malva, angelica, carcadè, melissa, frutti di bosco o lavanda che, bevute durante tutta la giornata, spezzano la fame e l’appetito, calmando ed evitando dunque gli spuntini che vanificano la dieta. E non bisogna preoccuparsi con quale acqua si fanno: quella del rubinetto va benissimo. E se qualcuno si lamenta del calcare ricordo che, non essendo noi umani delle lavatrici, non siamo danneggiati dal carbonato di calcio, anzi".

E per chi non apprezza le tisane?

"O l’acqua tiepida senza altro oppure un consiglio vecchio come il film ‘’Via col vento’’: un po’ prima di mettersi a tavola mangiate tre mele che, soprattutto se ingerite con la buccia che è ricca di fibre, spezzano la fame ed evitano l’eccesso durante i pasti. Non mi stancherò mai di dire però che le diete fanno perdere soltanto massa magra, quindi serve fare anche attività fisica per perdere grasso". Quanta?

"Basta soltanto una mezz’ora di camminata a passo svelto per perdere peso e, secondo tutti i medici attuali, anche prevenire tante patologie. Circa diecimila passi ogni giorno fanno la differenza".

Una passeggiata di salute letteralmente. Ma tutto ciò l’ha scritto nel suo nuovo libro?

"Esattamente, trovate tutto in ‘’In salute tutto l’anno’’ il mio ultimo libro scritto con Stefano Filipponi edito da Rizzoli nel quale sono inseriti una serie di consigli su erbe, cibi, ingredienti per mantenersi sani e prevenire le malattie durante tutte le stagioni. Ci sono anche curiosità, schede botaniche e soprattutto un campionario di ricette per una cucina salutare ma anche gustosa".

Può anticipare qualche altro consiglio che ha scritto nel libro?

"Giusto una curiosità, ossia il grande potere curativo della lavanda che, oltre ai profumi, è ottima per curare l’insonnia, la tosse e la fame nervosa dato il suo potere sedativo e tranquillante. Ma nel libro ci sono anche consigli per prevenire patologie pericolose..."

Può fare un esempio?

"Per una cucina che non butta niente, ora che è stagione di carciofi le foglie si possono utilizzare per fare un decotto veramente salutare per il fegato. Consideri che il 30% degli over 60 soffre di fegato grasso che se trascurato porta a cirrosi epatica e le foglie di carciofi sono ottime per disintossicarlo e prevenire questa brutta patologia".