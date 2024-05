In centinaia a bordo strada. Ed esplode la festa popolare

Emozioni autentiche hanno caratterizzato il cuore palpitante della sesta tappa del Giro d’Italia, che ieri ha attraversato i comuni della provincia di Pisa. Una giornata epica per lo sport e per la nostra provincia, che ha accolto, dopo nove anni, questa importante manifestazione con entusiasmo e passione. Curiosi e fan sfegatati con maglietta e cappellino rosa hanno affollato le strade sparpagliati in punti strategici per osservare il passaggio lampo della corsa ed essere partecipi di una delle manifestazioni sportive più antiche, gloriose ed amate del nostro Paese. Smartphone alla mano e tanti palloncini rosa, in tanti hanno accolto il giro con applausi e incoraggiamenti. Una giornata di festa che si è svolta senza incidenti e senza intoppi. "Tutto si è svolto regolarmente. Un grazie anche ai cittadini per la collaborazione" ha scritto il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio. L’orario di partenza ufficiale è stato rispettato e la corsa si è svolta regolarmente con l’ingresso in provincia di Pisa nella zona di Migliarino dopo appena 4 chilometri, per poi proseguire per Nodica, Pontasserchio, San Giuliano Terme, quindi Calci, Lugnano e Cascina con il passaggio da Corso Matteotti avvenuto precisamente alle 13,36 con il paese addobbato a festa dal Comune di Cascina che ha voluto salutare il giro vestendo di rosa le sue strade. "Una grande emozione per tutti e una bella risposta del paese" hanno detto il sindaco Michelangelo Betti e l’assessora Giulia Guainai. La tappa poi è proseguita verso Fornacette, dove in piazza Timisoara è stato un vero show con musica, intrattenimento e gadget. Poi Ponsacco, La Rosa, La Sterza, La Mandriola, per raggiungere Volterra, prima di abbandonare la provincia pisana, dove si è svolta la festa del primo gran premio della montagna dei due previsti. Ad aggiudicarsi la tappa, infine, con l’arrivo a Rapolano Terme è stato Pelayo Sanchez.