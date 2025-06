In arrivo EstemporArt, il coraggio va in mostra all'Edicola della Legalità

Pisa, 5 giugno 2025 – Le opere realizzate nella Tenuta di Suvignano, bene confiscato alla mafia, fanno tappa anche a Pisa. L'appuntamento con la mostra itinerante "Colorando il buio. EstemporArt" è in programma il 7 e l'8 giugno all'Edicola della Legalità in piazza Martiri della Libertà e sarà aperta al pubblico nei seguenti orari: sabato dalle 9.30 alle 12.30 e domenica dalle 15 alle 17. La tappa pisana dell'estemporanea di pittura e di arti grafiche è promossa dall'associazione Le sentinelle di nonno Nino Ets in collaborazione con l'associazione Nicola Ciardelli Odv e il Comune di Pisa. Le tele prendono vita nella Tenuta di Suvignano, dove il coraggio ha preso il posto dell'omertà, mettendo in luce come l'arte possa rappresentare un segno di rinascita contro il buio dell'illegalità.