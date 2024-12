Imago Pisa, oggi dalle 18 alle 24 la mostra "Irpin - Una storia di resilienza"

Pisa, 6 dicembre 2024 - Imago Pisa è lieta di annunciare il finissage della mostra “Irpin – una storia di resilienza”, un viaggio fotografico e grafico dedicato alla cittadina ucraina di Irpin, simbolo della resistenza e della speranza di rinascita dopo i tragici eventi del conflitto. Alle 19 in programma l'incontro con gli autori Antonio Romano e Simone Proietti Marcellini. Durante l’evento, il pubblico avrà l’opportunità di dialogare con gli autori della mostra, Antonio Romano e Simone Proietti Marcellini, che con le loro opere raccontano una storia di dolore e speranza attraverso le immagini.

La città di Irpin, situata a nord-ovest di Kiev, ha vissuto momenti drammatici durante la prima fase del conflitto tra Ucraina e Russia, diventando un simbolo delle devastazioni causate dalla guerra. In particolare, il quartiere di Irpinsky Lipski è stato colpito duramente da bombardamenti e scontri a fuoco, lasciando numerose famiglie senza casa e senza speranza. A oltre un anno dall’inizio del conflitto, gli abitanti di Irpin stanno lottando per ritrovare un equilibrio e ricostruire le loro vite. Attraverso un potente connubio di fotografia e narrazione, la mostra documenta questa resilienza, offrendo uno spaccato commovente e autentico di una comunità che si risolleva dalle macerie. Nato nel 1985 a San Polo dei Cavalieri (Roma), Antonio Romano ha sviluppato la sua passione per la fotografia presso la scuola romana “Ettore Rolli” e successivamente si è specializzato in reportage al WSP Photography. Le sue opere esplorano temi sociali, diritti umani e la vita delle persone marginalizzate, invitando il pubblico a riflettere e agire. Fotografo professionista di base a Roma, Simone Proietti Marcellini spazia tra reportage, moda, ritratto e food photography. Dal 2020 ha intrapreso un percorso formativo in reportage presso il WSP Photography. Nel 2022, insieme a Romano e altri colleghi, ha fondato il collettivo fotografico GAZE. Il finissage rappresenta un’occasione unica per immergersi in una storia di grande impatto sociale e per riflettere sul tema della resilienza attraverso l’arte visiva. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme la forza di una comunità che non si arrende. Contatti e informazioni Indirizzo: Via Coccapani, 46 – Pisa, Orario evento: 6 dicembre, 18:00 – 24:00