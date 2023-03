Il tour dei grillini approda a Marina "Nessun rilancio, solo interventi spot"

"Ci aspettavamo dopo la pandemia un rilancio del litorale pisano, invece abbiamo assistito ad interventi spot e evidentemente scoordinati tra loro. Si avverte la mancanza di una regia che tenga conto del quadro di insieme. Con l’abolizione dei consigli territoriali non esiste più alcun punto di riferimento per i cittadini dove esporre le proprie istanze. Siamo convinti a tal proposito che l’istituzione in Giunta di uno specifico Assessorato al Litorale possa rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini".

Lo ha detto Lorenzo Davini (Movimento Cinque Stelle) in visita a Marina di Pisa, durante il settimo focus sui quartieri di Pisa.

"Stiamo cercando di ricreare la partecipazione sul territorio che è mancata in questi ultimi cinque anni, con l’obiettivo di costruire tassello dopo tassello un programma elettorale non contro qualcuno, ma per la città". Davini entra nel merito delle maggiori criticità incontrate sulla lingua di costa del pisano: "Vi è una evidente carenza dei servizi base come sanità e sicurezza. Abbiamo appreso con grande sconcerto da La Nazione della 79enne marinese morta d’infarto mercoledì scorso fra le braccia della figlia mentre attendeva l’arrivo dell’ambulanza da Pisa. Questa tragedia sottolinea la necessità di porre rimedio al più presto alla mancanza sul litorale di una postazione di soccorso anche notturna per patologie come infarto, ictus, e altre, che richiedono un intervento tempestivo: il tempo di intervento può veramente fare la differenza e salvare vite umane".

Sul tema della sicurezza, "a Tirrenia la stazione dei Carabinieri – continua Davini – è aperta solo di mattina, in altri orari è necessario rivolgersi a Marina di Pisa oppure direttamente in città. Da evidenziare inoltre l’assenza di accorgimenti minimi come l’illuminazione intelligente, l’installazione di telecamere e la presenza della figura del vigile di quartiere".

Non poteva mancare un appunto sulla Darsena Europa che sarà realizzata nel porto di Livorno e sulla quale da tempo si è acceso un forte dibattito.

"Noi siamo contrari – continua il grillino – ad un progetto che potrebbe avere un grosso impatto sul territorio costiero".

Infine sulla partita delle alleanze nessun nuovo sbilanciamento: "Siamo ancora in attesa di un’ufficialità da Roma", che a quanto pare tarda ad arrivare.

Ilaria Vallerini