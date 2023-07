Il tartufo da gustare in riva al mare Arriva lo show cooking dello chef

Una cena a base di tartufo in riva al mare. Una chicca da non perdere voluta da La Nazione e Notti di Talento per ’Ciclilandia sotto la luna’, la rassegna culturale del cartellone di Marenia che vede proprio nell’appuntamento di sabato alle 21.30 il clou insieme al musical ’La Sirenetta’ in cartellone il 29 luglio. ’Il tartufo in riva al mare’ è il titolo di uno spettacolo unico nel suo genere, lo show cooking dello chef Gilberto Rossi, impreziosito dalla vice e la musica di due giovanissime talenti livornesi, Elissa Lonzi e Rebel, allieve della scuola Novaincanto di Fabio Ceccanti, che fonderanno la loro arte con quella culinaria dello chef titolare del ristorante Pepenero a San Miniato e a lungo star in Tv accanto ad Antonella Clerici nel programma di Rai Uno ’La prova del cuoco’, dove vinse l’uovo d’oro nella stagione 200708 e giunse secondo in quella successiva, per poi diventarne ospite fisso fino al 2017. Rossi preparerà sul palco del Parco di Ciclilandia 4 diverse portate a base di tartufo (per oltre 200 assaggi distribuiti gratuitamente al pubblico) ma in chiave estiva: si comincia con una crema cotta al tartufo e croccante di pane di grani antichi e orzotto con melanzane, acciughe e tartufo estivo. Dopo un intermezzo musicale, la cena riprende con terrina di galletto, tartufo e pepenero per concludersi con una crema cotta Pepenero 2023.

"La mia - spiega lo chef - è una cucina a chilometro vero, nel senso che se voglio utilizzare per un mio piatto la burrata di certo non la trovo a San Miniato e lo dico senza paura, la mia cucina è italiana non posso limitarmi a San Miniato... certo se parliamo di tartufo bianco il migliore è qui ed è un’eccellenza di cui dobbiamo tutti andare orgogliosi".

Gab. Mas.