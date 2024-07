Il sogno ora può cominciare. Parte "Notti di talento". Da sabato le eliminatorie

Il sogno può cominciare. Da sabato alle 22 sul palco di Eliopoli Summer, al Calambrone, prendono il via le eliminatorie di Notti di Talento, il talent show di canto e ballo giunto alla terza edizione e di cui La Nazione è media partner esclusivo. Cinque serate e una sessantina di artisti provenienti dalla Toscana e non solo che cercheranno di staccare il pass per la finalissima del 20 agosto sul grande palco di Marenia in piazza delle Baleari a Marina di Pisa. Lo show, condotto da Leonardo Ghelarducci e Ilaria Belli (direttore artistico Stefano Bini e direttore di produzione Michele Ammannati), è prodotto dall’associazione culturale Mediterranea Music e nasce per regalare l’opportunità di affermarsi nel mondo dello spettacolo a giovani artisti emergenti con l’obiettivo di trasformare la loro passione in un percorso professionale vero e proprio. Oltre a quella di sabato i concorrenti in gara si sfideranno anche il 14 e il 28 luglio, il 3 e il 10 agosto sul palco di piazza Antonio Madonna. A giudicarli sabato sera ci sarà una giuria di esperti composta da Gianna Martorella, volto noto Tv, la cantante Deborah Testasecca, lo speaker radiofonico Luca Demar (Radio Incontro), la coreografa Antonella Filippi e la stylist Denise Denegri. Nella finale di Marina di Pisa presiederà la giuria Luca Pitteri, per anni insegnante di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi. In palio per i vincitori della sezione canto la produzione professionale di una canzone inedita da parte dell’etichetta Tnp records di Pedro Lopez e Thomas Ciolino, accompagnata dal videoclip realizzato dal videomaker Roberto Gabriele.

Tutte le serate sono a ingresso gratuito per il pubblico, così come è stata gratuita l’iscrizione al contest musicale per i concorrenti grazie al sostegno delle aziende partner del progetto (Tecnocasa, centro estetico The Mirror, Farmacie Comunali spa, Acque, Villa Rondini, Carpensalda, Sevent stars, Service Marine, British School, Masoni e Poggianti). I concorrenti che sabato si esibiranno saranno il duo Francesco D’Anna e Andrew Luracà (canto) e i cantanti Federico Giorgieri, Chiara Tarantini, Claudia Colombini, Chiara Stella Martinelli, Viviana Finotti, Martina Bianchi, Eva Gonelli e Giorgia Torino. Con loro per la sezione danza di esibiranno due crew: Alice Amadio, Matilde Pacini, Prabha Gorgeri, Maria Cristina Vergine, laudia Copponi, Anna Latini, Anna Paola Evangelista, Beatrice Bove e Noemi Bertini che balleranno su una coreografia di Marco Semilia ed Elena Gonzalez Filippeschi, Francesco Filippo Mannella, Virginia Manunta, Livia Maria Parenti, Giada Postiglione, Valentina Rotini e Rita Tafani che portano in scena una coreografia di Gea Ristori.