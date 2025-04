Il Sindacato Balneare Sib fa una donazione ad Amico Cuore

Pisa, 23 aprile 2025 – Un gesto concreto di solidarietà a sostegno di chi ha più bisogno. Il Sindacato Italiano Balneari (SIB) Confcommercio Provincia di Pisa ha donato 500 euro all’associazione benefica Amico Cuore Toscana ODV, realtà nata nel 2024 composta da persone appartenenti alla società civile, mondo sanitario, tra cui professionisti medici, infermieri, tecnici e operatori sociosanitari. L’Associazione promuove la conoscenza, lo studio, e la ricerca scientifica nell’ambito delle malattie cardiovascolari oltre a promuovere attività di volontariato finalizzate alla formazione specialistica, alla diffusione delle conoscenze di tutte le forme preventive e riabilitative delle malattie cardiovascolari. Una donazione simbolica ma carica di significato, che conferma la volontà del sindacato balneari di essere parte attiva della comunità non solo sul piano economico e turistico, ma anche su quello sociale. “Siamo felici di poter dare il nostro contributo a un’associazione come Amico Cuore Toscana che rappresenta un punto di riferimento per la solidarietà nel nostro territorio” afferma il Presidente SIB Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani “Come balneari, viviamo a stretto contatto con le persone ogni giorno, soprattutto nei mesi estivi, ed è per noi fondamentale restituire qualcosa alla comunità che ci sostiene. Questo gesto vuole essere un segnale concreto di vicinanza e di impegno verso chi è più fragile”. Una splendida iniziativa come sottolineato dal direttore generale Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: “Sostenere il lavoro di associazioni come Amico Cuore Toscana significa rafforzare il legame tra imprese e territorio. I nostri imprenditori, come quelli del settore balneare, dimostrano ancora una volta di avere a cuore non solo lo sviluppo economico, ma anche il benessere sociale della comunità” Soddisfatto il Presidente dell'Associazione Amico Cuore Toscana ODV il Professor Andrea Colli: “Siamo profondamente grati al SIB Confcommercio Pisa per questo importante gesto di generosità. Si tratta della prima realtà pisana di questo settore ad aderire a questa nuova iniziativa, e non possiamo che accogliere con entusiasmo la loro partecipazione. Chi meglio dei balneari, da sempre in prima linea nella salvaguardia delle vite umane in mare, può rappresentare l’inizio ideale di questo percorso. Un sentito ringraziamento va a Fabrizio Fontani, con l’auspicio di poter proseguire questa collaborazione in modo proficuo anche in futuro”. Esprime il suo apprezzamento per l'iniziativa l'Assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa Giovanna Bonanno: “Un'iniziativa importante che testimonia la generosità e l'impegno del Sib Confcommercio di Pisa e del suo Presidente, Fabrizio Fontani, nel dare un concreto aiuto e sostegno in favore della nostra comunità, delle persone più fragili e delle associazioni che operano sul nostro territorio. Questa donazione vuol essere un gesto di vicinanza e affetto nei riguardi dei volontari e del prezioso lavoro che l’associazione Amico Cuore Toscana Odv svolge nell’ambito delle malattie cardiovascolari. Un sentito ringraziamento al presidente del Sib Confcommercio Pisa e al presidente dell’Associazione Amico Cuore Toscana per questo momento di importante collaborazione a sostegno della nostra comunità”.