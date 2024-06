Il reinserimento di persone con dipendenze al centro di un percorso nel territorio pisano

PISA, venerdì 7 5 giugno 2024 – Un'occasione di accoglienza e di recupero, che permetta di ricostruire un percorso sano di reinserimento nella società.

Anche nei confronti delle persone più fragili e in condizione di marginalità come chi soffre di disturbi collegatI all’uso e all’abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nella Zona Pisana si sceglie di dare un'opportunità, malgrado le difficoltà collegate alle congiunture macroeconomiche.

E’ una delle conclusioni cui è giunto “Incroci Comuni”, il progetto per la promozione di azioni per il reinserimento lavorativo di soggetti che soffrono di disturbi legati all’uso e all’abuso di sostanze psicotrope, realizzato dalla cooperativa sociale “ll Cammino” e dal Servizio Dipendenze della Zona Pisana, con il sostegno di Regione Toscana e Ausl Toscana Nord Ovest, grazie ai fondi Ceart, i finanziamenti dell’amministrazione regionale per il Coordinamento degli enti del terzo settore accreditati della Regione Toscana. Una serie di azioni messe in campo del gruppo di lavoro impegnato nel progetto che hanno spaziato dall’intervento personalizzato di supporto e accompagnamento a chi soffre di disturbi collegati all’uso e abuso di sostanze psicotrope all’avvicinamento tra l’offerta di lavoro e le azioni socio-educative di sostegno al reinserimento lavorativo. Dal progetto e dalle realtà del territorio è nata anche una mappatura digitale quale strumento operativo utile anche per il futuro per chiunque si occupi di questa tematica. Mercoledì 12 giugno (dalle 10 alle 13) i risultati e le azioni svolte da “Incroci Comuni” saranno presentate pubblicamente nel corso di un convegno alla sala “Ricci” della Camera di Commercio di Pisa cui interverranno il direttore dell’ara dipendenze del Dipartimento di salute mentale e dipendenze dell’Ausl Toscana Nord Ovest Maurizio Varese, la direttrice della SdS Pisana Cristina Laddaga, l’assessore alle politiche sociali del comune di Pisa Giovanna Bonanno, il presidente e l’educatore de “Il Cammino”, rispettivamente, Matteo Lami e Emiliano Contini, il direttore del Ser.D di Pisa Francesco Lamanna, la referente Ser.D per il progetto Marta Milianti e gli operatori della cooperativa sociale “Il Cammino”.