Il presepe di pane di Sauro Mari

CASCINA Un messaggio di semplicità, speranza e rinascita rappresentato con l’elemento alla base della vita di tutti e che meglio rappresenta il "nutrimento spirituale": il pane. Il presepe tradizionale che ogni anno viene allestito a Cascina, opera di Sauro Mari, nella chiesa della Propositura, quest’anno è costruito con il pane, frutto di un minuzioso lavoro portato avanti da mesi, così come racconta il parroco, Monsignor Paolo Paoletti: "dal mese di settembre tutti i lunedì abbiamo fatto il giro di diversi panifici e negozi di Cascina, Signa, Poggio a Caiano e Campi Bisenzio a prendere il pane secco avanzato della settimana che veniva buttato via, cosi alla fine siamo arrivati a tagliare più di 500 kg di pane ed a mettere tutte le fette tagliate nei vari forni di tante famiglie che ci hanno aperto le loro cucine per metterlo ad essiccare così per fargli perdere l’umidità e non far nascere le muffe. Poi abbiamo iniziato a costruire con il pane le case, i ponti, gli alberi, le strade di Betlemme "la casa del pane" per seguire il tema scritto da Sauro Mari, un attimo di riflessione sulla propria vita guardando un presepe". Inaugurato sabato, il presepe sarà visibile per tutto il periodo delle festività.Alessandra Alderigi