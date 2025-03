Il "Premio Mimosa" a due giornaliste pisane

Le giornaliste Chiara Cini e Assunta De Salvo hanno ricevuto il Premio Mimosa Boreale del 2025, il riconoscimento della Parte di Tramontana che vuole omaggiare le donne che hanno contribuito ad accrescere il prestigio delle tradizioni e della cultura del nostro territorio. Per questa edizione, il Comando Boreale ha conferito il premio a due giornaliste televisive per il loro impegno negli anni per la divulgazione della storia pisana.

"Un premio che – dice il generale di Tramontana Matteo Baldassarri – è divenuto ormai un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative civili della Parte, voglia essere un’occasione di riconoscimento per donne che si siano particolarmente distinte per l’impegno in favore della storia, della cultura e delle tradizioni del nostro territorio".

Chiara Cini è giornalista professionista di 50Canale, vincitrice di numerosi premi tra cui Astrolabio, autrice di racconti fantasy, di fantascienza e libri per ragazzi, da sempre vicina alle tradizioni storiche e negli ultimi anni voce narrante del Gioco del Ponte sui Lungarni. Assunta De Salvo, laureata in Epistemologia dal 2000 lavora a Granducato Tv per la quale segue i principali avvenimenti del nostro territorio.

"Oggi - ha commentato l’assessora Gabriella Porcaro - premiamo non solo il talento giornalistico, ma anche la capacità di queste due professioniste di valorizzare e trasmettere la nostra storia". A lei ha fatto eco l’assessore alla cultura Filippo Bedini, aggiungendo che l’evento fa parte di una visione "che identifica gli eventi della tradizione con l’attività culturale cittadina. Solo in questo modo si garantisce un futuro solido alle nostre tradizioni".