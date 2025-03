Il Premio "Città di Cascina"

"Premio Toscana Città di Cascina" è il concorso internazionale dedicato ai giovani talenti del pianoforte provenienti da tutto il mondo, organizzato da ACAM (Associazione Cascinese Amici della Musica) con il contributo del Comune di Cascina, che avrà luogo con la direzione artistica del maestro Daniel Rivera, rinomato pianista di fama internazionale. L’evento ha essenzialmente un duplice scopo: in primo luogo sostenere la cultura musicale e valorizzare i giovani musicisti mettendo in evidenza il loro talento, incoraggiandoli e gratificandoli nello studio del pianoforte. In secondo luogo, ma non meno importante, quello di promuovere turisticamente, oltre che culturalmente, il nostro straordinario territorio. Il premio si divide in due fasi in base alle categorie e prevede due giurie. La prima parte si svolgerà dall’11 al 15 giugno 2025 per le sezioni Pianoforte solista, Pianoforte 4-6-8 mani e Musica da camera con pianoforte. Questa la giuria: Luigi Giachino, presidente (pianista, compositore, direttore del “Conservatorio N. Paganini” di Genova); Daniel Rivera, direttore artistico (pianista, già docente dei conservatori “Giuseppe Verdi” di Ravenna, “Pietro Mascagni” di Livorno, attualmente docente dei corsi di perfezionamento all’Accademia “Stefano Strata” di Pisa); Federica Monti (pianista); Sabrina Dente (pianista); Luciano Parenti (violinista, compositore, già direttore della “Corale Polifonica Cascinese”).

Dal 18 al 22 giugno, invece, saranno protagoniste le sezioni Premio Toscana Città di Cascina “Giovani Talenti” e Amateurs. La giuria, in questo caso, è composta da: Borislava Taneva (Bulgaria, pianista, compositrice, docente alla National Music Academy di Sofia) presidente di giuria; Daniel Rivera, direttore artistico; Ivana Mia Vidović (Croazia, pianista, poetessa, docente al Conservatorio Luka Sorkočević di Dubrovnik); Giuliano Adorno (pianista, direttore artistico di “Orbetello Piano Festival”); Roberto Pegoraro (pianista, docente al Conservatorio “Dall’Abaco” di Verona); Vincenzo Marrone d’Alberti (pianista, docente al Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo). Questo importante concorso internazionale è dedicato ai giovani pianisti che aspirano alla carriera concertistica, è finalizzato a assegnare borse di studio e concerti premio ai vincitori, e sarà aperto alla partecipazione di artisti italiani e stranieri assumendo così un carattere totalmente internazionale.

Maddalena Nerini