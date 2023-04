Il premio Brunelleschi 2023 alla professoressa Roncella

Brunelleschi a Vicopisano, torna il fine settimana che celebra, in numerose declinazioni per tutte le età, il genio dell’Architetto che ha fortificato il borgo Bandiera Arancione, Quest’anno il Premio Brunelleschi, che a ogni edizione viene assegnato ai geni e agli innovatori dei giorni nostri, è stato assegnato alla dottoressa Manuela Roncella, direttrice del Centro Clinico Senologico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. Le sarà consegnato, alla presenza del suo staff, con il coordinamento del professor Gabriele Buda, l’introduzione del sindaco Matteo Ferrucci e l’intervento del presidente del consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, al Teatro di via Verdi, domani alle 18. La dottoressa è stata, infatti, identificata come una sicura avanguardia della scienza e della medicina, nei progressi dei percorsi diagnostici e chirurgici della senologia e nella capacità di dirigere un Centro, punto di riferimento nazionale ed europep di eccellenza, con grandissime competenze, sempre unite a una profonda umanità.Le notevoli motivazioni del conferimento del Premio Brunelleschi alla dottoressa Roncella saranno poi approfondite durante la serata del 15 aprile. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione scrivendo a [email protected]

Domenica invece sarà dedicata, soprattutto, ai bambini, con una serie di giochi e animazioni a cura di Capitolium Società Cooperativa. Il 16 si schiuderanno anche, alle visite guidate le meraviglie storiche del borgo e del territorio: il Complesso della Rocca del Brunelleschi, la Torre del Soccorso e il Camminamento, la Torre dell’Orologio, Palazzo Pretorio, l’Archivio Storico, la Pieve di Santa Maria e i capolavori di ingegneria idraulica di San Giovanni alla Vena: le Cateratte Ximeniane, la Botte e le Cateratte Medicee.Ci sarà anche una visita guidata di Vicopisano, alla scoperta di tutti i suoi tesori, anche quelli meno conosciuti e assolutamente da scoprire. Indicazioni per prenotare sul sito www.comune.vicopisano.pi.it o scrivendo a [email protected] e a [email protected]

Un fine settimana che celebra il genio in tutte le sue forme, dal Premio Brunelleschi, al genio architettonico fino a quello idraulico di epoca lorenese.Senza dimenticare le avventure, i laboratori e le attrattive per i più piccoli.