Il pranzo annuale di solidarietà Bhalobasa

Torna anche quest’anno il pranzo annuale di solidarietà dell’organizzazione di volontariato Bhalobasa, la data scelta è l’8 dicembre, alle 12:30, al Centro Pastorale Madre Teresa di Calcutta di Perignano. Le prenotazioni sono aperte, scrivendo a [email protected], o telefonando ai numeri 0587.616142, il mercoledì, dalle 18 alle 20, sede di Perignano, o al 328.4780382, il martedì dalle 17:30 alle 19:30, sede di Pisa. Il ricavato del pranzo sarà destinato a un progetto di Bhalobasa molto importante: "Coltivate la speranza a Tougouri", in Burkina Faso, un villaggio che ha fatto da punto di riferimento nei viaggi solidali, durante i quali sono stati portati avanti sostegni a distanza e altri preziosi interventi.

Tougouri, da qualche anno, è un bersaglio di gravi attentati terroristici che hanno seminato morte e distruzione, il progetto abbinato al pranzo agisce proprio per supportare la popolazione per quanto riguarda alcune delle urgenze che incombono come la crisi alimentare, l’accesso a scuola e la tutela degli organi e delle vedove. Il costo del pranzo è di 25 euro per gli adulti, di 10 euro per i ragazzi e per studenti e studentesse universitari mentre i bambini fino a 6 anni non pagano e sono graditi ospiti, per i piccoli è prevista anche una animazione dedicata, gratuita, con Pallina Animation, per divertirsi e giocare insieme.

Il pranzo prevede anche un aperitivo speciale, organizzato dalla Bottega della Solidarietà, in questo caso in magica versione natalizia. Sarà presentato anche il calendario Bhalobasa 2025, con una sorpresa tutta da scoprire e foto scattate dai volontari durante i viaggi. Infine sarà possibile acquistare il nuovo libro dell’associazione "Racconti di incontri", dove si ripercorrono 33 anni di vita di Bhalo attraverso storie, immagini e incontri. Per informazioni: [email protected], [email protected] e www.bhalobasa.it.

A.A.