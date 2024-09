Il Porto di Pisa debutta al Cannes Yachting Festival 2024

Pisa, 10 settembre 2024 – Dal 10 al 15 settembre, nel cuore della Costa Azzurra, per la prima volta il Porto di Pisa prenderà parte al Cannes Yachting Festival, il più importante salone europeo dedicato alla nautica. Il salone, con oltre 700 imbarcazioni esposte e decine di migliaia di visitatori attesi, è un appuntamento imperdibile per gli appassionati del settore e per i principali attori dell'industria nautica. Questa vetrina di livello mondiale è un'occasione unica per il Porto di Pisa di mostrare le sue eccellenze e rafforzare la sua presenza nel panorama internazionale.

“La partecipazione al Cannes Yachting Festival 2024 ci offrirà l'opportunità di confrontarci di promuovere il nostro porto turistico sul palcoscenico internazionale e ampliare la nostra rete di contatti – ha commentato Simone Tempesti, amministratore unico Porto di Pisa - Siamo orgogliosi di poter rappresentare Pisa e la Toscana in un contesto così prestigioso e di mostrare le nostre capacità e il nostro impegno nell'innovazione e nella sostenibilità. Il Porto di Pisa è da sempre attento alle esigenze dei diportisti e questa partecipazione conferma la nostra volontà di continuare a crescere e a migliorare i nostri servizi”.

Il Porto di Pisa sarà presente al Cannes Yachting Festival con uno stand dedicato (Vieux Port, Palais 048), dove saranno presentate le iniziative eco-sostenibili e le offerte esclusive riservate ai nuovi clienti presenti in fiera.

Il Porto di Pisa ha risposto all'invito degli organizzatori di comunicare i loro progetti in materia di sostenibilità. Tra le attività che saranno presentate Sole, Vento, Mare, l'ambizioso progetto di Seares, che mira a sfruttare fonti rinnovabili per produrre energia all’interno dei porti turistici, garantendo così un approccio ecologico e innovativo alla gestione energetica marittima: «il progetto, unico nel suo genere, aiuta porti e marina nella transizione energetica, offrendo una soluzione efficiente, scalabile e sostenibile, anche a livello economico, sfruttando la produzione energetica di tutte e tre le fonti di energia rinnovabile naturalmente presenti in porto» ha commentato Giorgio Cucé, CEO di Seares.

Fondamentale anche l'apporto tecnologico di Dogma Energia, di Gruppo Pretto, che si occupa di sviluppo e progettazione di impianti di accumulo di energia rinnovabile e di sistemi di ricarica intelligente.