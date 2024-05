Il Pisa punta a un diesse... Bravo. E in panchina torna in auge Inzaghi

di Michele Bufalino

PISA

L’inizio della prossima settimana potrebbe essere svelato il nome del nuovo direttore sportivo del Pisa. In questi giorni infatti si stanno intensificando gli incontri da parte della società nerazzurra, per arrivare al nome del successore di Stefano Stefanelli. Tra i nomi più caldi c’è quello di Paolo Bravo, attuale direttore sportivo del Sud Tirol. Contatti insistiti si registrerebbero tra lui e l’entourage nerazzurro e il suo nome resta ai primi posti tra quelli contattati dai dirigenti nerazzurri. Poi c’è il nome di Giuseppe Magalini, diesse del Catanzaro. Intanto Giovanni Corrado è fuori città in questi giorni ed è stato avvistato a Roma ieri. Magalini rientrerà a Catanzaro lunedì e, da quello che emerge, sarebbe quello il giorno in cui dovrebbe risolvere il proprio contratto con i giallorossi, ma su di lui c’è anche la Spal e darà la sua precedenza al Catanzaro. Restano in piedi i nomi di Renzo Castagnini (diesse Brescia), ma nella ristretta cerchia di diesse contattati ci sono anche Mattia Baldini, ex Sampdoria, Luciano Zavagno (City Group), Davide Vaira (Modena) e Andrea Mancini (Sampdoria).

Nelle prossime ore arriverà anche la pec con la quale Stefano Stefanelli si libererà dal proprio contratto con il Pisa per accasarsi a Torino, dov’è atteso entro metà giugno. Se la scelta del direttore rappresenta il primo punto in agenda di Knaster e del duo Corrado, toccherà poi, a stretto giro di posta, affrontare la questione allenatore. Sempre a inizio settimana è previsto l’incontro con Aquilani. Specialmente dopo le parole del presidente Corrado al Trofeo Maestrelli di pochi giorni fa, il filo sottile che lega il tecnico alla società nerazzurra sembra si sia spezzato o quasi. Fioccano da settimane già anche possibili nomi per la sua successione. Oltre a Paolo Zanetti, ormai deciso verso Palermo, nelle ultime ore sono emersi anche altri profili. L’allenatore del Catanzaro Vincenzo Vivarini, ad esempio, secondo le suggestioni un possibile nome che seguirebbe Magalini, ma è pur vero che ha richieste anche in Serie A. Secondo il Corriere di Verona infatti Vivarini è uno dei cinque nomi del post-Baroni nella città veronese assieme all’ex Pisa Rino Gattuso, a Massimo Donati, Alessandro Nesta, Alberto Aquilani e Filippo Inzaghi.

L’attuale allenatore nerazzurro sarebbe seguito quindi anche dal Verona, mentre la pista Fiorentina sembra allontanarsi sempre di più, dopo quella del Sassuolo. Occhio però a Filippo Inzaghi. Secondo Tmw il suo nome potrebbe essere accostato anche al Pisa, dopo il tentativo, due anni fa, e l’incontro a Ibiza con Giovanni Corrado, per il quale arrivò una fumata nera. Infine il calciatore del Pisa Nicholas Bonfanti, ha fatto pubblicato una breve analisi della sua stagione sul suo profilo instagram: "È stato un anno molto difficile per me lo devo ammettere… Sicuramente mi è stato di molto aiuto per crescere! A Pisa mi sono sentito dentro un famiglia Ora stacchiamo un po’ e da luglio si riparte più forte che mai!"