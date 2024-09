Il PalaTodisco cresce: nuova strada e nuova ala

Todisco si prepara ad espandersi, o almeno questa è l’intenzione. Parola di Donato Todisco, presidente dell’omonimo Gruppo Todisco, all’avanguardia nella chimica di base in Italia e proprietario del palazzo dei congressi a San Giuliano Terme. "Abbiamo chiesto – ha dichiarato Todisco a margine del convegno sul ‘Collegio 15’, la piattaforma territoriale di sviluppo che coinvolge le province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara, promossa dal Circolo Culturale Filippo Mazzei – i permessi per ampliare la superficie del palazzetto, così da poter realizzare altre salette più piccole".

L’intento, ha spiegato l’imprenditore, è quello di rispondere alle esigenze dell’università, che "ha bisogno di organizzare convegni e riunioni separate nello stesso momento e quindi di più spazio con delle nuove sale più piccole". Non solo, Todisco esprime grande fiducia per il futuro e non nasconde il suo amore per San Giuliano, luogo dove ha concentrato molte delle sue attività. Qui spera di poter realizzare anche la strada necessaria per rendere facilmente raggiungibile il Pala Todisco, insieme a quella che sarà la nuova sede del gruppo, situata proprio accanto al centro congressi e anch’essa in fase di completamento.

"Contiamo – ha spiegato Todisco – di ottenere i permessi per costruire la nuova strada entro Natale, in modo da concludere i lavori già durante l’estate. Le opzioni al vaglio sono due: o rifare via del Palazzetto a due corsie, oppure realizzare una nuova strada, prolungando il percorso dal PalaTodisco fino al centro di San Giuliano Terme".

