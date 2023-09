"Il Paese delle armi". Libro e dibattito

"Il Paese delle armi. Falsi miti, zone grigie e lobby nell’Italia armata" è il libro di Giorgio Beretta, analista Opal (Osservatorio sulle armi e politiche di sicurezza e difesa), che verrà presentato domani (giovedì),alle 21, in piazza Cavalca a Vicopisano (in biblioteca in caso di temperature non confortevoli). l’iniziativa è del circolo Laudato Sì Vicopisano-Monte Pisano. Tra i temi, oltre all’enciclica papale, anche il femminicidio.