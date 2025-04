Il nuovo libro di Maurizio Gazzarri domani alla Biblioteca Sms

Pisa, 11 aprile 2025 - Domani, 12 aprile alle 16:45 nella Biblioteca SMS di Pisa (Via San Michele degli Scalzi 178), si terrà la prima presentazione ufficiale del nuovo libro di Maurizio Gazzarri, Vita fronte retro, pubblicato da MdS Editore.A dialogare con l’autore saranno Lietta Manganelli, Alessandra Mazziotti e Fabio Della Tommasina, in un pomeriggio che si preannuncia ricco di riflessioni e suggestioni. L’incontro sarà l’occasione per entrare nel cuore di una raccolta intensa e sorprendente, capace di parlare al lettore con uno stile sobrio, preciso, ma carico di umanità. Vita fronte retro è una raccolta composta da ventiquattro racconti, come le ventiquattro ore di una giornata. Ogni storia è un frammento, un lampo, un piccolo universo che si apre e si chiude nel tempo di una lettura breve, ma che lascia una traccia profonda. Le voci e i personaggi che si alternano – talvolta esili, talvolta incisivi – ci parlano della condizione umana attraverso dettagli minimi, scarti improvvisi, rivelazioni intime. Ci sono storie d’amore e di solitudine, di fallimento e resistenza, di memoria e identità, ambientate in luoghi riconoscibili o immaginari, che oscillano tra il sogno e il quotidiano, tra il paradosso e il realismo più schietto. Gazzarri costruisce un libro che, pur nella varietà dei toni e degli stili, trova una coerenza profonda nello sguardo sull’umano: uno sguardo laterale, affettuoso, ironico, e a tratti spietato. Un “mosaico della nostra condizione umana”, come lo definisce l’editrice Sara Ferraioli, “che tiene insieme la fragilità e la bellezza, l’attimo e la cicatrice, l’assurdo e la grazia”. Tra le pagine si muove una folla silenziosa di personaggi: chi aspetta, chi cerca, chi torna, chi non ha mai avuto il coraggio di partire. E ogni racconto è come una finestra affacciata sulla soglia invisibile tra quello che siamo e quello che potremmo essere. Ecco chi è l'autore Maurizio Gazzarri è nato a Volterra nel 1971. Laureato in Informatica, ha lavorato fino al 2018 al Comune di Pisa e molti lo ricorderanno come capo della segreteria del Sindaco Filippeschi. Ha continuato a occuparsi di Enti Locali e adesso è Direttore Tecnico della Rete dei Comuni Sostenibili. Ha pubblicato nel 2018 il romanzo I ragazzi che scalarono il futuro e nel 2021 il saggio Elea 9003. Storia del primo calcolatore elettronico italiano, entrambi dedicati all'alba dell'informatica italiana e al suo intreccio con la città di Pisa.