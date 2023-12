Il “Natale sospeso” della Caritas va a gonfie vele: già 600 regali raccolti

Pisa, 20 dicembre 2023 – Il "Natale sospeso" della Caritas diocesana di Pisa prosegue a gonfie vele ed estende la rete della solidarietà nell'area pisana con l'ingresso di un nuovo negozio aderente nel comune di San Giuliano Terme: la cartolibreria Rosa e nero in via Di Vittorio (nel tratto che dalla rotatoria arriva al ponte sul Serchio) a Pontasserchio che aderisce al "Libro sospeso" e al "Giocattolo sospeso".

Intanto, a meno di due settimane dall'avvio dell'iniziativa, è stata superata abbondantemente quota 600 regali tra libri e giocattoli. I volontari sono al lavoro per l'impacchettamento e l'inizio della distribuzione a giovani e giovanissimi (fascia 0-18 anni) delle famiglie seguite e supportate dalla Caritas pisana.

"Una macchina della solidarietà che trova nel suo potente motore i volontari e le volontarie che in questi giorni si stanno dando un gran da fare nei locali messi a disposizione dell'Arcivescovado - afferma il direttore Caritas don Emanuele Morelli -, alimentata dalla generosa disponibilità dei negozianti e dal gesto umano di chi acquista un libro o un giocattolo, od entrambi".

"Esprimo poi soddisfazione - prosegue - per il fatto che il Natale sospeso sia approdato anche nel comune di San Giuliano Terme nella frazione di Pontasserchio che si trova tra l'altro in un'area a ridosso del vicino Comune di Vecchiano".

"Insieme ad un primo ringraziamento per tutti coloro che stanno contribuendo alla riuscita di un'iniziativa che vuole spingere la comunità a vivere il periodo natalizio non solo come festeggiamento, ma in una celebrazione che sia accompagnata da concreti gesti di solidarietà" ha esortato don Morelli.

Gli esercenti che aderiscono tra Versilia-San Giuliano Terme-Pisa-Calci-Cascina e Pontedera (raccolta fino al 22 dicembre). - Librerie: Fogola – Pisa, Einaudi – Pisa, Ghibellina – Pisa, Tra le righe – Pisa, Nina la libreria – Pietrasanta. - Giocattolerie: Hobby Centro – Pisa, Gianfaldoni – Pisa, Giocheria Peter Pan – Pisa, La piccola stalla – Cascina, Giocattoleria Ghera – Pontedera, L’isola che non c’è – Pietrasanta, Re Artù Bottega di Giochi – Pietrasanta, Emporio Anna – Pietrasanta. - Entrambe le iniziative: Rosa e nero – Pontasserchio (San Giuliano Terme), Cartolibreria Armani – Calci, Libreria Gini – Cascina, Grafikart Buffetti – Cascina, Libreria Carrara – Pontedera, Equilibri – Pontedera, Libraccio via Croce – Pisa, Libraccio via del Carmine – Pisa, La scolastica – Pisa, Libreria dei ragazzi – Pisa, Città del sole – Pisa, Gli anni in tasca – Pisa, Civico 14 – Marina di Pisa, Il birillo – Marina di Pisa.

Per le librerie e i negozi di giocattoli che desiderano aderire è possibile scrivere ai seguenti recapiti: [email protected];050 560952; Oppure compilando il modulo di Google https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMBmFGSurte9qiE1a41Ct3lvoq-7zJWn1rS4FK9RtojSvh4Q/viewform?pli=1.