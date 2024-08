Il miglior coro d’Europa è pisano. Il trionfo di Voices Of Heaven

Il miglior coro gospel d’Europa è pisano. Il gruppo di musicisti di Pisa "Voices of Heaven Gospel Choir" ha infatti vinto l’European Gospel Festival 2024, la più importante manifestazione di canti liturgici del nostro continente. Tra gli oltre 200 partecipanti, il Voices Of Heaven Gospel Choir è stato giudicato, all’unanimità e col massimo dei voti, come il "migliore coro gospel europeo dell’anno". "Un riconoscimento del duro lavoro, della dedizione e della passione che ogni membro del coro mette nelle nostre esibizioni" dice il maestro Sandro Macelloni, direttore dal 2013 del gruppo di musicisti che cantano con una missione ben precisa: la beneficenza.

"Noi siamo nati a Pisa nel 2007 - continua il direttore Macelloni - come studenti che, un po’ per goliardia, hanno deciso di fondare in questo progetto per fare del bene. Negli anni è diventato qualcosa di serio al punto che siamo un gruppo di circa 30 elementi, di cui quasi tutti tra i 20 e i 35 anni, provenienti da ogni parte d’Italia e la cui eterogeneità sociale fortifica l’unione corale. Ogni anno facciamo tra le 30 e le 40 date, un numero non indifferente: tutte nel nome della solidarietà". La particolarità di Voices Of Heaven è infatti che nessuno dei membri del coro riceve un compenso per il suo impegno.

"Noi realizziamo dei concerti di solidarietà per tutte le associazioni, organizzazioni o qualsiasi ente benefico regionale e nazionale che voglia contattarci per un evento. La nostra politica - spiega il direttore Macelloni - è peraltro quella di rinunciare a essere pagati per consentire a coloro che ci ospitano di massimizzare le entrate che saranno devolute in beneficenza. Negli anni abbiamo lavorato con i medici per l’Africa del Cuamm, Avis, Fratres e tantissime altre associazioni, raccogliendo in totale più di 100mila euro di solidarietà". Il coro è anche impegnato nel portare avanti il progetto del Pisa Gospel Festival: l’evento annuale di punta dei Voices of Heaven giunto alla sua undicesima edizione che si svolgerà dal 15 settembre al Pala Todisco.

"Per noi è un orgoglio dare lustro alla città con le nostre iniziative. Il mio obiettivo finché sarò direttore - promette Sandro Macelloni - è rendere Voices of Heaven un lavoro per tutti i coristi che si dedicano con passione a questa bellissima realtà". "Ovviamente – conclude Macelloni – la beneficenza ha e avrà sempre la priorità, ma mi auguro che in futuro si riescano ad avere dei degni compensi. E confido che essere riconosciuti come miglior coro gospel d’Europa possa aprirci a nuove prospettive".

Mario Ferrari