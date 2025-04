Il Made in Italy parla pisano. Premio per Chiara, Sara e Camilla

Due eccellenze pisane premiate dal Ministero del Made In Italy. Questo è quanto avvenuto il 16 aprile, nel suggestivo scenario di Villa Altieri a Roma. All’indomani della giornata nazionale del Made in Italy, la "Fedapi" (Federazione Artigiani e Piccoli Imprenditori) ha organizzato una tavola rotonda, alla quale hanno partecipato in videochiamata anche il ministro Adolfo Urso, in cui sono stati premiati quattordici esponenti, nominati come "ambasciatori del Made in Italy". Tra questi, come anticipato, due pisane. Piatti Italiani e Techeprendi.

Le prime, un gruppo di tre ragazze composto da Chiara Delato, Sara Gaglio e dalla manager Rebecca Consani, che attraverso i loro video su Instagram, dove contano 126mila follower (oltre a 36mila mi piace su TikTok) raccontano tutto il Paese attraverso il cibo, come si può evincere dal nome. "Hanno ritenuto il nostro profilo come influente, in quanto facciamo ricette improntate sulla tradizione - racconta Chiara a nome del gruppo – per noi che siamo così giovani è stato un onore essere premiate e sentirsi di rappresentare lo Stato". Un riconoscimento di un lavoro svolto sui social per esportare le specialità italiane, che si sta sviluppando in maniera esponenziale, come la recente collaborazione con Parmigiano Reggiano e con altre importanti aziende italiane.

Techeprendi, invece, è il nome d’arte di Camilla Ignacchiti, pisana a sua volta. 31mila i suoi follower su Instagram, una community accanita di persone curiose. Osterie, ristoranti, gelaterie, bar. Sono tante le aziende nell’industria gastronomica a contattarla per un suo video, non proprio recensioni, ma proprio racconti che espongono l’identità di ogni realtà. Il suo giudizio, la sua gioia è diventata un marchio di fabbrica per tanti appassionati o curiosi lungo tutta la Toscana (e non solo).

Nel corso della premiazione ha avuto luogo anche la premiazione del libro "Italia Autentica - Storia di cucina, tradizione e innovazione", un progetto editoriale dedicato all’anima della cucina italiana. Il racconto dell’Italia attraverso i propri piatti, regione per regione, attraverso le testimonianze dei premiati nel corso di interviste, approfondimenti e storie. Un risultato, quello dei due progetti, che sono anche la dimostrazione della potenzia dei social nei giorni nostri, che da una passione posso arrivare a coltivare e a portare un seguito di migliaia e migliaia di persone, fino ad arrivare a essere nominate ambasciatrici del made in Italy. Il tutto con l’ausilio di un telefono, tanti sacrifici e ancora più amore.