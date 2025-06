Il lupo nel nostro Parco? Conosciamolo meglio

Pisa, 24 giougno 2025 – Oggi martedì 24 giugno, dalle 18 alle 20 nell'Aula Benvenuti del Centro Avanzi a San Piero a Grado si tiene l'incontro divulgativo: «Il lupo nel nostro territorio: conosciamolo e scopriamolo insieme«. Legambiente Pisa e WWF Alta Toscana odv propongono questo appuntamento divulgativo gratuito e aperto alla cittadinanza relativo alla presenza del lupo sul litorale pisano (Tenuta di Tombolo) in collaborazione con l’Università di Pisa e l’Ente Parco MSRM. Interverrà il dott. Marco Del Frate, biologo naturalista e collaboratore con l’Ente per il monitoraggio del lupo nel parco per raccontare la biologia e la presenza di questo straordinario animale nel nostro territorio. L'Incontro si annuncia molto importante sotto più aspetti sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista conoscitivo e di sensibilizzazione al rispetto e tutela di questo importante animale con cui l'uomo ha da sempre avuto un rapporto di convivenza.