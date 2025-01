Il Lab di Odontotecnici: "Tecnologie avanzate"

E’ avvenuta ieri mattina l’inaugurazione del Laboratorio degli Odontotecnici presso la Palazzina dell’Istituto tecnico Fascetti di Pisa. La cerimonia è stata messa a punto dalla scuola e ha visto la partecipazione del dirigente scolastico Federico Betti e del Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori.

"Il Laboratorio è stato realizzato completamente dalla scuola con fondi Pnrr ‘Laboratori digitali’ per un importo complessivo di 60mila euro più iva, comprendenti tinteggiatura, sgabelli e banchi di lavoro attrezzati con i relativi impianti idrico e di alimentazione elettrica. Realizzata con risorse scolastiche anche la pavimentazione – afferma il Professor Betti –. Una grande soddisfazione per noi consegnare ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze questo nuovo spazio dotato anche delle migliori apparecchiature a livello tecnologico, affinché già dai banchi di scuola i nostri studenti e studentesse possano affacciarsi in maniera concreta e adeguata alla professione. Inoltre, tenendo in considerazione le recenti occupazioni studentesche, anche un messaggio per tutti i nostri ragazzi e ragazze, affinché le energie siano spese per costruire e non distruggere".

"Con soddisfazione partecipiamo alla inaugurazione del nuovo Laboratorio, consapevoli del nostro ruolo importante – dichiara il Presidente Angori –. Come su tutti i plessi provinciali siamo infatti intervenuti con la sistemazione dell’uscita di sicurezza del I piano, e il controllo e distacchi di intonaci e sfondellamento del solaio della palestra dell’edificio. E queste sono solo alcune delle lavorazioni dell’ultimo periodo, realizzate per mettere a punto migliori condizioni di vivibilità degli ambienti".