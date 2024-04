Il Keu e i lavoratori. Anche i Consumatori chiederanno conto degli accertamenti fatti

PISA

ll Movimento Concumatori, intenzionato a costituirsi parte civile nel processo, pensa anche ai lavoratori. A chi, nelle vicenda Keu, potrebbe essere entranto in contatto con la sostanza. "L’aula predisposta per l’udienza ha raggiunto la sua capienza massima, lasciando addirittura alcuni presenti senza una postazione dove sedersi – spiega una nota –. Il giudice ha verificato le notifiche inviate agli imputati, ma dei molti solo alcuni erano presenti. Segnaliamo un’ampia presenza di legali provenienti da varie località d’Italia, questo testimonia il fatto che il problema scaturitone non riguardi solamente un territorio locale ristretto". "Riteniamo che i Comuni che abbiano deciso di costituirsi parte civile non siano proprio tutti quelli coinvolti nella problematica keu – commenta il Movimento Consumatori Toscana Aps –, Non è stata questa l’udienza in cui il giudice ha ricevuto le richieste di costituzione di parte civile provenienti dalle associazioni presenti. C’è una nuova data, il prossimo 10 maggio. Per il Movimento Consumatori Toscana seguirà la vicenda il nostro legale Alberto Polverini. Preoccupante, a nostro avviso, è che il prodotto velenoso abbia potuto comportare danni anche alla salute dei lavoratori che ne sono entrati a contatto. Cosa è stato fatto per loro avrà modo di scoprirlo il nostro legale chiedendo alle autorità un dettagliato riscontro".

C. B.