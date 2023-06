Il giorno della Luminara. Oggi il poster in regalo per i lettori de La Nazione

Pisa, 16 giugno 2023 - Ci siamo. E’ il giorno della Luminara e del poster che la celebra. E’ questo il regalo de La Nazione ai suoi lettori di Pisa, Litorale, Cascina, Calci, Vicopisano, San Giuliano e Vecchiano, in uscita oggi in abbinamento gratuito con il quotidiano. Il poster, in grande formato e carta lucida, fotografa la veduta di insieme dall’alto dei Lungarni illuminati da migliaia di luci che riflettono sulle acque dell’Arno e sullo sfondo la torre anch’essa illuminata nella magica notte di San Ranieri. La foto è stata offerta dal Comune di Pisa che ha patrocinato l’iniziativa, la quale è realizzata grazie al sostegno di un gruppo di sponsor: Coface for trade, Crea Costruzioni, Collegio geometri Pisa, Banca Popolare di Lajatico, Assicurazioni Del Rosso, Acque SpA, Smile Pisa Clinica Dentistica Luisi, BigMat Casarosa Ida, Kronos Sport and Fashion e Carla Viegi gioielli. Il poster, un’anteprima dell’incanto di stasera con i lungarni illuminati da centomila lumini e Palazzo Pretorio che torna vestito di luci dopo il recente restauro. Poster presentato ieri a Palazzo gambacorti alla presenza del sindaco Michele Conti che ha parlato di "iniziativa lodevole" e di "un modo per valorizzare le tradizioni".

Due chilometri di Lungarni impreziositi dal bagliore delle fiammelle. Per la prima volta sarà posta grande attenzione all’ambiente e al recupero totale dei circa 100mila lumini. Una volta disallestiti, infatti, la ditta fornitrice provvederà a recuperare la cera non consumata e riciclare le parti in pcv (bicchierini) e in metallo (tappi antivento). Dalle 15 entreranno in attività i circa 160 addetti selezionati appositamente, che affiancheranno il personale del Comune e della ditta incaricata, per iniziare, uno ad uno, l’accensione dei 100mila lumini. Alle 23, come tradizione, è previsto l’inizio dello spettacolo pirotecnico sui Lungarni, con una serie di spettacolari fuochi d’artificio, per la durata di circa 25 minuti, sparati da 10 piattaforme galleggianti poste sull’Arno tra ponte della Fortezza e ponte Solferino.

Spazio per disabili. Nei pressi dello scalo dei Renaioli è prevista una pedana riservata alle persone disabili, da circa 15-20 posti, per consentire a tutti di godere a pieno delle spettacolo. L’accesso avverrà sotto la supervisione e controllo di personale addetto. Le macchine munite di apposito contrassegno potranno essere parcheggiate sul Lungarno Fibonacci nel tratto tra ponte della Vittoria e l’arco del Giardino Scotto entro le 21 con uscita con inversione del senso di marcia verso ponte della Vittoria. Una task force di 140 steward vigileranno su tutta l’area interessata, insieme a forze dell’ordine, vigili del fuoco e 20 ambulanze con quattro punti pronto intervento in piazza Santa Caterina, piazza Dante, piazza Vittorio, piazza San Paolo a Ripa d’Arno. Tre i divieti: di vendita bevande in vetro, detenzioni e utilizzo di materiali esplodenti; di utilizzo di impianti di diffusione sonora. A cui si unisce il divieto permanente di camminare e sdraiarsi sulle spallette. Autolinee Toscane informa che, per consentire lo svolgimento della Luminara, come da ordinanza del Comando polizia municipale, vengono attuati provvedimenti alla circolazione ed al traffico e che alcune linee di bus avranno percorsi diversi. Info su www.lanazione.it/pisa.