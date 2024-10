Il geometra . Uno di famiglia. Per tutto ottobre consulenze gratis

A breve il progetto "Chiamalo! Il geometra è di famiglia" compirà 10 anni. A marzo 2025 infatti l’iniziativa, ideata e organizzata dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Pisa, festeggerà il suo decimo anniversario, ne parla il presidente del Consiglio dei geometri di Pisa Giacomo Arrighi: "Si tratta di un bel traguardo, raggiunto grazie alla disponibilità dimostrata dai colleghi di tutto il territorio. Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere, non esiste infatti un progetto simile nel resto d’Italia- prosegue - ci tengo quindi a ringraziare i colleghi perché questo progetto non sarebbe possibile senza la loro collaborazione".

Proprio a sottolineare il successo dell’iniziativa quest’anno sarà possibile avere un bis di consulenze. Dopo l’edizione di marzo, infatti, c’è un nuovo appuntamento, tutto il mese di ottobre sarà riservato a nuove consulenze grazie all’impegno dei professionisti pisani iscritti al Collegio. Arrighi spiega che è stato aggiunto un secondo appuntamento ad ottobre in quanto "Le richieste sono molte e il servizio che la nostra categoria offre è prezioso per il cittadino che cerca risposte per districarsi in un contesto fin troppo pieno di burocrazia. Noi ci confermiamo, una volta di più, a disposizione". Gli incontri con i professionisti sono caratterizzati da due aspetti: primo, si potranno affrontare tutte le problematiche che riguardano la sfera professionale del geometra, quindi la casa, il condominio, il catasto, l’edilizia, il fisco e il risparmio energetico, sempre più al centro dell’attenzione come tutti i temi legati alla sostenibilità; secondo, le consulenze avverranno con un professionista “giovane” e uno “anziano”, fatto che conferma "l’attenzione del Collegio alla crescita e all’inserimento professionale dei geometri all’inizio della propria carriera". Durante i colloqui non si parlerà di lavori svolti da altri professionisti, la consulenza si limiterà ad aspetti tecnici.

Come richiedere la consulenza? I cittadini potranno collegarsi al sito www.collegio.geometri.pi.it o telefonare alla segreteria del Collegio: 050 9711531, nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13.

Chi vorrà richiedere una consulenza dovrà specificare gli argomenti di loro interesse e prenotare un appuntamento.

Greta Ercolano