Il gattile "Gli amici di Fiore" cercano urgentemente famiglie affidatarie su Pisa

Pisa, 19 aprile 2025 - Il gattile "Gli amici di Fiore" cerca delle famiglie che possano accogliere gattini in stallo temporaneo, mamme con gattini o gatti adulti buoni in attesa di adozione. "In questo momento abbiamo urgente bisogno di spazi sicuri (come un bagno o una piccola stanza) per i nostri felini. L’affido è temporaneo, ma preziosissimo e noi ovviamente non lasciamo sola la famiglia affidataria".

Nello specifico, il gattile offre tutto il necessario tra cibo, lettiere, medicinali, gestisce le visite veterinarie, si occupa delle adozioni dei cuccioli e della mamma e supporta sempre chi aiuta. "Cerchiamo famiglie a Pisa e zone vicine, in modo da poter monitorare e assistere con costanza. I gatti che affidiamo in stallo sono testati negativi, e chiediamo che chi si offre abbia i propri gatti vaccinati, per la tutela di tutti. Stiamo raccogliendo nominativi perché le richieste sono troppe e noi da sole non riusciamo più a far fronte a questa emergenza. Se vuoi aiutarci, scrivici! Valuteremo insieme quale tipo di stallo può fare al caso tuo, nel rispetto delle tue possibilità e dei bisogni dei mici".

I contatti per informazioni sono 3280368686 e 3713138375.