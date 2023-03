Il fisioterapista vola in Usa per curare i bimbi come Jo

di Gabriele Masiero

pisa

Un sogno tira l’altro. Potremmo definire così l’impegno del comitato I sogni di Jo, onlus creata dalla famiglia Ceneri-Santabarbara per sostenere le costosissime spese mediche che consentiranno alla piccola Jo, la bimba di 6 anni di Tirrenia affetta da una rara malformazione, di vivere una vita sostanzialmente normale. E ora finanzierà anche la prima formazione di un professionista toscano negli Usa, nella clinica del dottor Dror Paley, l’unica al mondo capace di garantire una speranza di guarigione alla piccola colpita da emimelia bilaterale tibiale. Il fisioterapista Alessandro Guidi parte poggi da Roma con destinazione Miami. "Alessandro - racconta Irene Ceneri - non ha avuto esitazioni. Parte con gioia e interesse. Jo aveva un mese quando ha iniziato con lui il suo percorso a Pisa. Ha permesso a mia figlia di raggiungere nel migliore dei modi i suoi interventi, con i complimenti del dottor Paley. Una volta fatto il corso, sarà ancor più pronto ad aiutare i suoi piccoli pazienti, ad affrontare tecniche chirurgiche sconosciute in Italia. Anche un chirurgo ortopedico toscano si è reso disponibile, lo porteremo appena ci sarà un corso adatto".

Il suo percorso si snoda su un doppio binario: curare sua figlia e portare queste cure sconosciute qui in Italia.

"Immaginate di avere un figlio la cui malattia sembra del tutto sconosciuta. Non trovi trattati, articoli, medici, notizie o immagini con le quali confrontarti. Buio totale. C’è da perdere la testa. Alla fine ho trovato una clinica oltreceano e ho pensato a creare uno schema che mi consentisse di raggiungere l’obiettivo. Ne ho due: vedere Jo camminare e portare le cure in Italia, far sì che nessuno si trovi al buio come è capitato a me".

Jo come sta?

"Siamo in Florida e rientreremo a fine giugno. Domani ha una visita e ci diranno quando togliere il fissatore. È stata incredibilmente brava, positiva e coraggiosa. Nonostante il dolore per l’allungamento delle ossa. Ha sempre prevalso la gioia di raggiungere il suo obiettivo: le scarpe con le luci. Questa clinica e questo Paese sono casa nostra. Qui Jo vive il suo percorso come una favola. Siamo stati invitati al Clearwater Marine Aquarium, dove viveva Winter, la delfina con la protesi del film con Morgan Freeman. Jo e il suo amichetto hanno incontrato gli amici di quel delfino che portava un tutore o come loro. Mi sono commossa vedendoli felici".

Il secondo obiettivo, formatrprofessionisti italiani, quanto è lontano?

"In Toscana ci sono due casi con la stessa necessità di fisioterapia mirata, ma nessuno pensa di formare professionisti ad hoc. Ci pensiamo noi, finché possiamo. Ho scoperto l’esistenza di questo corso per fisioterapisti tenuto dal Paley Institute e dal Paley Care. Un percorso teorico e pratico. Lancio un messaggio: se siete medici o fisioterapisti e volete specializzarvi presso il Paley Institute tramite corsi specifici, contattateci. I sogni di Jo farà il possibile per sostenervi".