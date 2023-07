Il Dottor Paolo Stefani lascia l'ambito territoriale San Giuliano Terme - Vecchiano

Il 31 luglio si concluderà l’incarico di medico di famiglia del dottor Paolo Stefani, presso l’ambito territoriale San Giuliano Terme – Vecchiano.

L’Azienda Usl Toscana nord ovest ricorda che "è possibile scegliere il proprio medico di famiglia dal proprio pc o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario. So possono tilizzare il portaleOpen Toscana; la App Toscana Salute; i Totem PuntoSi; fare richiesta per mail.