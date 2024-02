Il cuore del Jazz Superclassic

Con un programma di brani ‘mitici’ del repertorio jazz tra gli anni 20 e 40 del Novecento, domani alle 21 sul palco del Teatro di Pisa è di scena Jazz Superclassics il progetto musicale firmato da Gina Giani e Piero Frassi Quartet. Il concerto è organizzato dal Lions Club Pisa Certosa in collaborazione con Fondazione Teatro di Pisa e Comune di Pisa con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare al Bosco delle Stelle, uno dei progetti legati alla costruzione del nuovo ospedale della Fondazione Stella Maris-Istituto neuropsichiatrico per la cura dei bambini in età evolutiva. Gina Giani (voce), Piero Frassi (piano), Andrea Beninati (batteria), Alessio Bianchi (tromba) e Marco Benedetti (contrabbasso) rileggono e reinterpretano le composizioni scritte da tre grandi compositori americani: Gershwin, Arlen e Porter. Una scaletta di “jazz standards”, che continua ad affascinare musicisti e pubblico e che ormai si collocano in quel territorio che avvicina il jazz alla musica classica, imprescindibili per chi, da musicista o da ascoltatore, vuol avvicinarsi al jazz. Ospiti speciali della serata saranno Carlo Frighetto – manager di professione ma anche chitarrista di lungo corso – e Gigi Rombi – patron del mitico ‘Dottor Jazz’ - si uniranno al gruppo e porteranno sul palco chitarre le vibrazioni elettriche di alcuni grandi standard rock. Presenta la serata la giornalista Candida Virgone. I biglietti sono acquistabili al Botteghino del Teatro di Pisa, dal servizio telefonico (050.941188) e su www.vivaticket.com. I prezzi: 20 euro platea e palchi centrali; 15 euro gli altri settori. Gina Giani, vocalist di lungo corso, inizia con il country e il blues, per avvicinarsi poi al jazz anni ’20-’40, con un focus particolare sui brani del repertorio di Bessie Smith e di Billie Holiday. Gina ha studiato con Tina May e con Anita Wardell, due cantanti di rilievo nella scena jazz britannica. Ha partecipato a importanti manifestazioni musicali, quali Bolgheri Melody, Eccellenze Nascoste (Lajatico), e il Festival Puccini e la sua Lucca, con un progetto sulle composizioni di Puccini, Cole Porter e Gershwin. Domani assieme al Piero Frassi Quartet, interpreterà brani di grande ispirazione per i musicisti contemporanei, composti da George Gershwin, Cole Porte e Harold Arlen. Piero Frassi è pianista e arrangiatore e insegna alla Siena Jazz University. A suo nome sono stati pubblicati i cd ‘Everything We Love’, ‘Serenity’ (con la partecipazione di Lee Konitz), ‘Konitz play Konitz. Skydiver’ ‘Shape Of My Heart’ -The music of Sting, ‘Mirall Circles’, ‘’Escape Lines’, Our Factory’. ‘Send one your love’.