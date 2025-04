Il corso allievi momento top della stagione

La giornata del Premio Pisa è un evento che giunge a consuntivo di una stagione di corse e di un’attività societaria che il direttore generale di Alfea, Emiliano Piccioni, sinteticamente, riassume così: "E’ stata una stagione bella ma anche molto dura. Veniamo da tre anni consecutivi con tutti gli indicatori in crescita: pubblico, partenti, gioco esterno e sul campo. Nei primi mesi del 2025 abbiamo avuto davvero tantissima pioggia, specialmente nel fine settimana, che ha penalizzato il nostro lavoro ma già domenica scorsa, con la prima giornata con un clima primaverile, abbiamo sfiorato le 3 mila presenze, un dato certamente molto confortante. Come confortanti sembrerebbero essere le notizie – per adesso informali – che giungono da Roma e che vedono San Rossore tra i primi tre ippodromi italiani di galoppo nel nuovo modello di classificazione, un modello che potrebbe finalmente premiare il merito delle gestioni più virtuose".

"Ma in questa primavera – prosegue il direttore generale – il risultato che ci riempie di soddisfazione è stata la conclusione del corso di formazione per artiere, realizzato grazie a uno specifico bando della regione Toscana, che ha permesso di avere undici nuovi allievi, un fatto che mancava in Italia dal 2016, l’anno nel quale dal corso di San Rossore uscì un certo Dario Di Tocco…".