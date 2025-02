Il contest in un selfie del cuore

Prende il largo il contest fotografico promosso dall’amministrazione comunale di Vicopisano, in occasione della festa di San Valentino, per vincere una cena per due in uno dei ristoranti del Comune. Per partecipare al contest c’è una sola regola: scattarsi una foto nel cuore rosso in piazza Cavalca e pubblicarla con l’hashtag #vicopisanotiamo sulla propria pagina social.

"Per tutto il mese di febbraio - spiega la vicesindaca Fabiola Franchi - vi invitiamo come amministrazione ad andare a farvi una foto o un selfie con la persona che amate nel grande cuore rosso in Piazza Cavalca, dono alla comunità dell’associazione Festa Medievale. Poi pubblicate la vostra foto con l’hashtag #vicopisanotiamo sulle vostre pagine Instagram o Facebook, con una breve frase sul vostro sentimento. Le foto che riceveranno più ‘like’, insomma quelle più amate - continua - vinceranno una gustosa e romantica cenetta per due persone in alcuni ristoranti del nostro comune".

Il contest non è aperto solo alle coppie di innamorati, "perché l’amore è amore - aggiunge - e ha moltissime forme. La famiglia e le famiglie, le coppie di innamorati e innamorate, nonni e nipoti, fratellini e sorelline, madri o padri e figli, amici e amiche, chi condivide un progetto, un lavoro, un sogno, il volontariato, le associazioni, amici a due o a quattro zampe e chi più si ama più ne metta". L’appuntamento per tutti è in piazza Cavalca per festeggiare l’amore in ogni sua declinazione e sfumatura. Per informazioni: [email protected] o www.comune.vicopisano.pi.it