Torna Arpa d'Estate: una grande serata al Giardino Scotto. Tra gli ospiti Bocelli

Pisa, 1 luglio 2025 – Sabato 19 luglio torna al Giardino Scotto di Pisa “Arpa d'Estate”, l’evento musicale e benefico, giunto alla sua quinta edizione, promosso dalla Fondazione Arpa, in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa, Eventi in Fiore e Sidebloom, con il patrocinio del Comune di Pisa. Una serata di grande spettacolo e forti emozioni, pensata per sostenere i progetti di ricerca, formazione e assistenza sanitaria portati avanti dalla Fondazione. “Arpa d’Estate rappresenta un momento speciale in cui la musica incontra la solidarietà. È un’occasione per restituire, attraverso l’arte, una speranza concreta a chi ne ha più bisogno” – dichiara il presidente della Fondazione, prof. Luca Morelli – “Questo evento è reso possibile dal lavoro instancabile di un team che crede nella bellezza della scienza quanto in quella dell’anima”. La direzione artistica è affidata a Renato Raimo, ideatore della rassegna e anima del progetto, che condurrà la serata insieme a Maria Chiara Battaglia. “Siamo alla quinta edizione e l’emozione resta intatta, anzi cresce – afferma Raimo – Il nostro obiettivo è dare voce al talento, promuovere valori autentici e portare il pubblico in un viaggio che unisce passione e impegno sociale. Ogni artista che sale sul palco di Arpa d’Estate sceglie di esserci per fare la differenza”. “Oltre a svolgere il suo ruolo di rappresentanza delle imprese Confcommercio, attravero Confcommercio Per il Sociale, ha il dovere di attivarsi per promuovere e sensibilizzare straordinarie iniziative di solidarietà come Arpa d'Estate” le parole del direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli “Invitiamo tutti a partecipare e a fare la propria parte per questo importante appuntamento”. Tra gli ospiti confermati, spicca la presenza del Presidente Onorario della Fondazione, Andrea Bocelli, e del cantante Matteo Bocelli. A loro si affiancheranno grandi nomi dello spettacolo: il comico, cantante e imitatore Leonardo Fiaschi, la performer di musical Beatrice Baldaccini, la cantante lirica Ivana Canovic, il soprano Beatrice Caterino e Serena Rigacci, voce emergente del pop italiano. Tornano anche i Giovani Talenti, protagonisti di uno dei momenti più attesi: il Premio Arpa d'Estate “Giovane Talento”, assegnato da una giuria popolare. Sul palco: Giorgia Giuffrida, vincitrice dell’edizione 2024, Dettalele, Cigno, Loomi J e la band Fiori di Kyoto. Non mancherà l’arte strumentale con Jacopo Di Biasi al clarinetto, il Duo Guion con Nicolò Bertano e Gabriele Viada (chitarra classica e fisarmonica). I testimonial della serata saranno Carlo Bernini, direttore musicale di Andrea Bocelli, e il giornalista e musicista Doady Giugliano, membro della Commissione Eventi della Fondazione. Anche nel 2025 sarà conferito il Premio Franco Mosca, dedicato a chi, con il proprio impegno umano e professionale, incarna i valori fondanti della Fondazione Arpa. La Fondazione Arpa, presieduta dal professor Luca Morelli, è attiva da anni nella promozione della salute e della medicina, con particolare attenzione alla formazione scientifica e al sostegno di strutture mediche all’avanguardia. La cultura, la musica e lo spettacolo sono per Arpa strumenti potenti di sensibilizzazione e solidarietà. Sidebloom, agenzia associata UNA – Aziende della Comunicazione Unite, ha curato l’intera campagna di comunicazione e il lancio dell’evento, con una strategia creativa volta a rafforzare il legame tra cultura e impegno sociale. La segreteria organizzativa è affidata a Martina Rosellini. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30, preceduto da accoglienza sul blu carpet e degustazioni di vini del territorio. L’evento è a offerta minima: i fondi raccolti andranno interamente a sostegno delle attività della Fondazione Arpa. Prrenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 351 726 6933. Arpa d'Estate è realizzato grazie alla sponsorizzazione dello Studio 2M e Pazzaglia.