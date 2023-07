Il Comune di San Giuliano Terme investe 430 mila euro per la palestra di Ghezzano

San Giuliano Terme (Pisa), 10 luglio 2023 - "Siamo molto soddisfatti dell'ottenimento di questo importante contributo da parte dell'Amministrazione comunale che ringraziamo, in particolare il sindaco Di Maio, l'assessora allo sport Paolicchi e l'assessore Cecchelli, che si è interessato alla questione del nostro impianto che gestiamo e curiamo dal 1993 – afferma il presidente della Polisportiva di Ghezzano Riccardo Lorenzi –. Abbiamo investito molto nella nostra attività sportiva e tenere il passo di questi tempi non è affatto semplice viste le sostanziose spese da sostenere aumentate dopo il covid e la guerra in Ucraina, ma con passione e attenzione e il supporto dell'Amministrazione andiamo avanti con maggiore serenità".

Il comune di San Giuliano Terme ha vinto il bando regionale per il rifacimento del tetto della palestra di Ghezzano, ottenendo un contributo di 385mila euro, mentre il comune cofinanzierà l'intervento con 45mila euro. "Un importante contributo quello ottenuto dalla Regione che permetterà di rimettere a posto un impianto sportivo di riferimento per San Giuliano Terme e non solo – affermano l'assessore alla Rigenerazione urbana Matteo Cecchelli e l'assessora allo Sport Roberta Paolicchi –. Con la nuova copertura avremo un edificio altamente riqualificato per un struttura popolata da più società sportive di varie discipline". L’intervento si propone di attuare la riqualificazione dell’immobile partendo dal tetto con la rimozione dei vecchi manufatti a favore della realizzazione del nuovo manto di copertura in pannelli sandwich curvilinei autoportanti e coibentati. Previsto un laminato superiore in lamiera zincata preverniciata 5/10 ed uno inferiore dello stesso materiale (4/10) con corpo centrale isolante in poliuretano espanso a celle chiuse. Le travi a "Y" saranno impermeabilizzate con applicazione sull’estradosso di guaina liquida elastica monocomponente, con funzione anticarbonatazione; le lattonerie a protezione della sommità dei parapetti, ovvero a raccordo degli elementi, saranno sostituite. Prevista anche l'installazione di sistemi anticaduta per l’effettuazione in sicurezza delle successive operazioni di manutenzione in copertura, consistenti, per il corpo della palestra, in un parapetto di tipo permanente, sostituendo così l’impiego di parapetti temporanei durante le fasi di lavoro (ottimizzando al massimo i costi di rifacimento della copertura) e per il corpo spogliatoi, da linea di ancoraggio tipo C (ancorata alle travi di copertura). La realizzazione di una condotta interrata in pvc di raccolta delle acque della copertura e di pozzetti di ispezione rafforzerà il sistema fognario per le acque meteoriche. Saranno poi imbiancati internamente tutti i locali

M.B.