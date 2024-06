Il Carro di Tespi premiato come "Teatro della Gentilezza"

Pisa, 5 giugno 2024 - Il teatro, per Roberto Vecchioni, è "inventare l’uomo e metterlo su un palcoscenico". Lo sa bene il Carro di Tespi che, dall'essere un progetto scolastico, è diventato un luogo di ritrovo e di riconoscimento per gli studenti del Liceo Classico Galilei che da trent'anni, dopo le lezioni, hanno l'opportunità di scoprire il mondo del palcoscenico e se stessi, grazie ai preziosi insegnamenti del prof. Agostino Cerrai e di Letizia Giuliani.

Il gruppo di studenti teatranti è stato premiato come "Teatro della Gentilezza" dal prefetto di Pisa Maria Luisa D'Alessandro per lo spettacolo "Cronaca della tragedia di Giulietta e del suo Romeo", una rielaborazione del classico shakespeariano sul tema dell'odio, andato in scena al Teatro Verdi di Pisa lo scorso 10 maggio.

Il riconoscimento è arrivato il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica italiana, alla Prefettura di Pisa.