Il calcio stende il pugilato: "Niente atleti in palestra quando il Pisa è all’Arena"

Costretti a chiudere in un quartiere blindato. Da tempo gli atleti della "Pugilistica Pisana Carlo Bartolomei" non possono effettuare la propria attività sportiva nei giorni in cui si svolgono le partite interne del Pisa Sporting Club. Lo sfogo arriva direttamente dal suo fondatore, il maestro Marcello Bartolomei, ex campione del mondo di braccio di ferro e figura storica del mondo della pugilato pisano, ma anche delle manifestazioni storiche con un passato importante all’interno del mondo del Gioco del Ponte.

"Vietare l’ingresso ai nostri atleti presso la nostra palestra lo reputo vergognoso – dichiara Bartolomei, sia attraverso i propri profili social, sia dopo essere stato raggiunto dalla redazione telefonicamente –. Come se il Pugilato non contasse niente". A causa delle gare interne del Pisa infatti via Contessa Matilde, dove si trova la palestra della Pugilistica Pisana, sita proprio all’interno del complesso scolastico del Da Vinci-Fascetti, i parcheggi e l’accesso vengono preclusi ad atleti ed istruttori. "Mi rivolgo al questore di Pisa, al prefetto, al sindaco di Pisa Michele Conti, al comandante della Polizia Municipale, all’assessore allo sport Frida Scarpa. Qualcuno ci aiuti – si appella Bartolomei –. Abbiamo dei ragazzi che si stanno preparando a delle gare importanti. Alleniamo agonisti e non poter svolgere la nostra attività quando gioca il Pisa è limitante. Chiediamo solo rispetto, abbiamo diritto quanto il calcio".

La puglistica pisana Carlo Bartolomei è stata fondata e diretta in prima persona proprio dal maestro Marcello Bartolomei oltre 20 anni fa, e si è sempre impegnata nel portare avanti e far conoscere nel profondo la nobile arte, nonché a svolgere un lavoro socialmente utile per la comunità. "Ogni volta che gioca il Pisa non abbiamo il diritto di accesso alla palestra e di parcheggio - spiega ancora Bartolomei -. Ci impediscono di entrare con le macchine, diversamente dai residenti". L’appello del maestro è stato raccolto anche dall’associazione nazionale allenatori di pugilato che ha rilanciato il post. "Spero ci sia concesso almeno di passare per parcheggiare, che ci venga rilasciato un permesso dalle autorità - è la richiesta di Bartolomei -. Mi auguro che chi di dovere raccolga questo invito e questo sfogo per fare qualcosa di concreto anche per i pisani che amano la pugilato".