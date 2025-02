Il bilancio del gruppo pisano Sailpost: 2024 con oltre 80 milioni di fatturato

Pisa, 24 febbraio 2025 - In archivio il 2024 per Gruppo Sailpost, società leader nel mercato postale privato italiano, che chiude ufficialmente l’anno confermando i risultati positivi e raggiungendo un fatturato intorno agli 80 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto al precedente bilancio. L'Ebitda si attesta all'11%, a conferma della solidità del modello di business dell’azienda pisana. "Siamo soddisfatti di quanto fatto nel 2024, dove abbiamo consolidato la nostra posizione di secondo operatore postale in Italia – afferma Valterio Castelli, Presidente Gruppo Sailpost – Il portafoglio ordini, con 120 milioni di euro di gare vinte da realizzare nei prossimi anni, ci permette inoltre di guardare al futuro con ottimismo. Per il 2025 puntiamo a una crescita del 30%” Obiettivi ambiziosi, che vedranno Sailpost ancora molto impegnata nel mercato della consegna e notifica di atti giudiziari, un settore in cui il Gruppo ha ormai dimostrato delle competenze di primo livello, come dimostra anche la recente gara vinta per il Comune di Milano. Solide fondamenta insomma, che consentono di continuare a investire nella crescita e nell'innovazione, con un focus particolare sull'espansione della rete logistica e sul potenziamento dei servizi digitali. Forti inoltre gli investimenti relativi alla creazione di nuovi posti di lavoro: nel 2024 il Gruppo ha assunto oltre 50 dipendenti, raggiungendo un totale di 450 dipendenti diretti e 1500 addetti, considerando la rete franchising. Per il 2025 la volontà è di proseguire su questa strada virtuosa, aprendo nuove posizioni lavorative in ruoli strategici (come Full Stack developers, Network Engineers, Project managers e figure di backoffice commerciale per la parte linehaul internazionale) per confermare circa cinquanta assunzioni nel corso dell’anno. "Crediamo nel valore delle persone e nel loro contributo alla crescita aziendale – prosegue Castelli – La formazione e lo sviluppo delle competenze, in particolar modo per i giovani del nostro territorio, sono da sempre un elemento fondante della nostra vision. Cerchiamo di offrire ai nostri clienti un servizio sempre più efficiente e innovativo e per farlo si parte dalla crescita delle figure professionali che abbiamo all’interno del Gruppo." Una value proposition solida, che Sailpost garantisce grazie a una fitta rete di agenzie con più di 140 filiali e ulteriori 590 punti, tra sportelli e strutture operative periferiche. Una struttura che consente di offrire un servizio completo per tutta la filiera postale-logistica, grazie anche al Corriere Nazionale HR Parcel e a Linehaul, realtà dedicata al mondo dei trasporti composta da 10.000 truck di proprietà di 220 partner fidelizzati, in grado di gestire al meglio oltre 600 tratte giornaliere.