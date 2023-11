Il banchetto letterario: "A tavola con i libri"

Un vero e proprio banchetto letterario, realizzato ad arte, con i colori e i sapori dell’autunno, contrappuntato da letture che parlano di cibo. E’ un connubio magico quello tra cucina e letteratura, e i gli studenti dell’Ipsar Matteotti di Pisa lo sanno bene: hanno orchestrato una rappresentazione teatrale dal titolo "A tavola con i libri", ieri mattina nei locali della centralissima libreria Feltrinelli, per declamare brani della letteratura di tutti i tempi che riportano un omaggio ai sapori della tavola. L’appuntamento curato dai ragazzi dell’alberghiero, coadiuvato dalle insegnanti che da sempre si spendono per diffondere l’amore per la lettura all’interno dell’istituto, si colloca nell’ambito della più ampia iniziativa "#ioleggoperché", con la quale alcuni istituti pisani invitano chi entra in libreria ad acquistare testi da regalare alle proprie biblioteche. Lo staff dei docenti che hanno curato l’evento è composto dalle professoresse Yuri Leoncini, Anna Garreffa, Irene Giannessi, Marta Chini, Beatrice Fonte, Beatrice Montesi, Maria Carillo, Loredana Russo e Anna Brittelli. Nello spazio all’aperto della libreria, davanti ad una tavola accuratamente preparata per l’occasione, gli studenti della 4 cucina A dell’istituto hanno letto passi di Camilleri, Proust, Rodari, Levi e Calvino, seguendo il fil rouge del cibo raccontato dagli scrittori, ricreando le atmosfere delle pagine scelte. Lo scopo della rappresentazione è stato quello di apprezzare ancora una volta passi celebri della letteratura e riscoprire il valore della lettura, aiutando nel contempo a riempire gli scaffali della biblioteca scolastica Annalisa Bavaro, un luogo accuratamente allestito e curato quotidianamente dagli insegnanti, che dedicano il loro tempo libero all’arricchimento di un luogo oggi ancora più importante per la crescita dei ragazzi adolescenti. "#ioleggoperché" è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, che si conclude domani: organizzata dall’Associazione Italiana Editori, è resa possibile dal sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il Libro e la Lettura ed è portata avanti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Alessandra Alderigi